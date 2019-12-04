Ekonomi Karadenizi İç Anadoluya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı

Sivas-Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Bu tünel gerek Karadeniz ve Türkiye ekonomisine gerekse bölge kültürüne, bölge turizmine çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.
İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikmal inşaatı için çalışmalara başlandı.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Bir süre önce 360 milyon lira bedelle ikmal inşaatı ihale edilen tünelde, kazı-destek ve nihai beton kaplama, devamında ise üst yapı ve ikincil işler olarak adlandırılan elektro-mekanik işlerin yapılması planlanıyor.

AA
Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikmal inşaatı için çalışmalara başlandı.

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı
EKONOMİ
Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

Tek tüpte kazı çalışmaları tamamlanan tünelin 5 bin 905 metrelik diğer tüpünde kalan 95 metrelik kısmın ise 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi hedefleniyor.

Kazı destek çalışmalarının tamamlanmasıyla her iki tüpte de kemer beton imalatlarına başlanacak. 2021 yılının sonunda ise inşaatın bitirilerek tünelin trafiğe açılması planlanıyor.

AA
Bir süre önce 360 milyon lira bedelle ikmal inşaatı ihale edilen tünelde, kazı-destek ve nihai beton kaplama, devamında ise üst yapı ve ikincil işler olarak adlandırılan elektro-mekanik işlerin yapılması planlanıyor.

Tünelin trafiğe açılmasıyla 2 bin 200 rakımlı kuzey güney aksında bulunan Eğribel Geçidi'nde aşırı kar ve buzlanmadan dolayı kış mevsiminde kapanan yol dört mevsim açık kalacak. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşım 2 bin 200 metre yerine 1860 ve 1710 metre seviyesinde sağlanacak.

Ayrıca tünel inşaatına ek olarak giriş 900 metre ve çıkış 870 metre olmak üzere toplamda 1770 metre bağlantı yolu yapılacak.

AA
İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

Bölgeleri bağlayıp ekonomiye katkı sağlayacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Eğribel tünelinin Giresun'u güneydeki ilçelere, Karadeniz'i de İç Anadolu'ya bağlayan kara yolunda inşa edildiğini söyledi.

AA
Ayrıca tünel inşaatına ek olarak giriş 900 metre ve çıkış 870 metre olmak üzere toplamda 1770 metre bağlantı yolu yapılacak.

Tünelin ikmal ihalesinin yapılmasıyla çalışmalara başlandığını ifade eden Öztürk, "Bu tünel gerek Karadeniz ve Türkiye ekonomisine gerekse bölge kültürüne, bölge turizmine çok büyük katkılar sağlayacak." dedi.

Öztürk, her şeyden önce tünelle konforlu geçiş sağlanacağını belirterek, kışın kar ve tipi dolayısıyla yaşanan aksaklıkların önüne geçilmiş olacağını kaydetti.

Tünel inşaatının 2021 sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Öztürk, "Bu, Giresunluların en önemli projelerinden biriydi. Bu projeye destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze müteşekkiriz, Giresun'un rüya projelerinden biriydi" diye konuştu.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı
FOTOĞRAF 7
Title
Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikmal inşaatı için çalışmalara başlandı. İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında yer alan tünelin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.
Title
Bir süre önce 360 milyon lira bedelle ikmal inşaatı ihale edilen tünelde, kazı-destek ve nihai beton kaplama, devamında ise üst yapı ve ikincil işler olarak adlandırılan elektro-mekanik işlerin yapılması planlanıyor.
Title
Tek tüpte kazı çalışmaları tamamlanan tünelin 5 bin 905 metrelik diğer tüpünde kalan 95 metrelik kısmın ise 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi hedefleniyor. Kazı destek çalışmalarının tamamlanmasıyla her iki tüpte de kemer beton imalatlarına başlanacak. 2021 yılının sonunda ise inşaatın bitirilerek tünelin trafiğe açılması planlanıyor.
Title
Tünelin trafiğe açılmasıyla 2 bin 200 rakımlı kuzey güney aksında bulunan Eğribel Geçidi'nde aşırı kar ve buzlanmadan dolayı kış mevsiminde kapanan yol dört mevsim açık kalacak. Tünelin hizmete girmesiyle ulaşım 2 bin 200 metre yerine 1860 ve 1710 metre seviyesinde sağlanacak. Ayrıca tünel inşaatına ek olarak giriş 900 metre ve çıkış 870 metre olmak üzere toplamda 1770 metre bağlantı yolu yapılacak.
Title
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Eğribel tünelinin Giresun'u güneydeki ilçelere, Karadeniz'i de İç Anadolu'ya bağlayan kara yolunda inşa edildiğini söyledi.
Title
Tünelin ikmal ihalesinin yapılmasıyla çalışmalara başlandığını ifade eden Öztürk, Bu tünel gerek Karadeniz ve Türkiye ekonomisine gerekse bölge kültürüne, bölge turizmine çok büyük katkılar sağlayacak. dedi. Öztürk, her şeyden önce tünelle konforlu geçiş sağlanacağını belirterek, kışın kar ve tipi dolayısıyla yaşanan aksaklıkların önüne geçilmiş olacağını kaydetti.
Title
Tünel inşaatının 2021 sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Öztürk, Bu, Giresunluların en önemli projelerinden biriydi. Bu projeye destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze müteşekkiriz, Giresun'un rüya projelerinden biriydi diye konuştu.
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Eğribel tünelinde ikmal inşaatına başlandı
Sivas-Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.


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