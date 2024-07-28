Karakuş Sahası'nda üretim tam gaz devam

Enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için çalışan Türkiye, bu alandaki en önemli adımlarını 1950’li yıllarda Adıyaman’da attı. İlk çalışmaların başladığı tarihten 20 yıl sonra ilk keşif yapıldı. O günden bu yana Adıyaman’da petrol arama ve üretim çalışmaları hiç durmadı. Her geçen gün artan kapasitesiyle Adıyaman Türkiye’nin petrol üretimine büyük katkı sağlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü, buranın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Kilis’te de önemli çalışmalar yapıyor. TPAO’nun sismik çalışmalarının ardından keşfedilen petrolün çıkarılması için başlattığı sondaj faaliyetlerinden petrolün rafineriye ulaşması aşamasına kadar geçen süreçte arka planda büyük bir çaba sarf ediliyor. Yeni Şafak ekibi, adını Kommagene Krallık Ailesi'nin kadınlarına ait bir anıt mezar olan Karakuş'tan alan Karakuş sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi.





ÖNCE TESPİT SONRA YERLEŞİM

TPAO ekiplerinin çalışması lokasyonun belirlenmesi ile başlıyor. Saha jeologları tarafından hazırlanan jeoloji haritalarına göre bölgenin yapısal durumu tespit ediliyor. Sonrasında bölgede sismik çalışma yapılıyor. Sismik değerlendirmeler sonrasında sondaj faaliyetinin başlayacağı lokasyon belirleniyor ve ardından da lokasyonun hazırlanması süreci başlıyor. Kulenin yanı sıra yüksek tonajlı ekipmanların lokasyona çıkarılması için yollar açılıyor, beton alan düzleme işlemi yapılıyor. Daha sonra kule, yaklaşık 80-90 TIR yüküyle lokasyona taşınıyor. Burada vinçler vasıtasıyla montajı yapılıyor.





ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ

Sondajla kuyudan alınan verilere göre petrol olması muhtemel yerler belirlenerek üretim testleri yapılıyor. Sondaj esnasında iki metrede bir alınan numuneler mikroskop altında inceleniyor, merkeze raporlama yapılıyor ve iki saatte bir de durum bilgisi veriliyor. Herhangi bir petrol emaresine rastlanması durumunda operasyon kararı alınıyor. Ardından kuyu tamamlama çalışmaları yapılıyor ve üçüncü aşamada da üretim faaliyetleri başlıyor. Üretim faaliyetlerinin başlamasının ardından kurulan lokasyon kaldırılıyor. Kuyu ise aktif üretimine devam ediyor.





ZORLU ARAZİ KOŞULLARI

Yüksek tepeleri aşarak üretimine başlanan petrol için süreç burada bitmiyor. Aktif üretime başlayan kuyu buradaki petrolü rafineriye iletmek zorunda. Burada da ekipleri uzun bir süreç bekliyor. Sahadaki incelemelerin ardından muhabirlerimiz TPAO’nun Karakuş Kampı’na geçerek üretime alınan petrolün hangi aşamalardan geçip, Dörtyol’daki rafineriye aktarıldığını gözlemledi. Türkiye'nin petrol ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Adıyaman'da günde 10 bin varili aşkın petrol üretiliyor.





ISI SERAYA GAZ SANAYİYE

Yüzeye çıkartılan ham petrol boru hatlarıyla birlikte manifold denilen sisteme taşınıyor. Sistem ile aynı bölgede bulunan kuyuların tamamı tek bir noktada birleşip tesise ulaştırılıyor. Hassas bir işlemle petrol; su ve gazdan arındırılarak ham petrol şeklinde borularla Hatay Dörtyol’daki rafineriye iletiliyor. Bu işlem sırasında üretilen ve ayrıştırılan su tekrar rezervuara basılıyor. Böylece rezervuarın basıncı sabit tutulmaya çalışılıyor. Bu işlemin yapılırken takip edilen güzergâhta önemli bir ekonomik değer ortayı çıkıyor. Aynı güzergâhtaki boruların birisinden atık su diğerinden ise temiz su geçiriliyor. Atık suyun içerisindeki sıcaklık temiz suya transfer oluyor ve bu ısı; temiz su aracılığıyla serada dolaştırıyor. Su kışın seraların ısıtılmasında kullanılıyor. Böylece üretime katkı sağlanıyor. Ayrıştırılan gaz ise sanayi kuruluşlarına satılıyor. Kuyu artık üretim yapmayacak hale geldiğinde ise çevreye zarar vermeyecek şekilde eski haline getiriliyor.





BORU HATLARINA 24 SAAT TAKİP

TPAO, petrol hatlarının güvenliğini de sağlıyor. Uzun bir hat olmasına rağmen ilgili personel tarafından biliniyor. Ekipler boru hattı 24 saat kesintisiz takip ediyor. Sahada kullanılan tüm malzemeler stok yapılıyor. Karakuş Kampı’na bağlı olan kuyulardan herhangi birinde arıza olduğunda doğrudan kamptan ürün alınıp, yerinde müdahale edilebiliyor. Böylece kuyu kısa süre içerisinde yeniden faal hale geliyor. Kuyuda üretim olup olmadığı, kuyubaşı basıncı, arıza durumu günlük kontrol ediliyor. Kuyulardan kampa petrolü taşıyan kilometrelerce uzunluktaki hatlar her gün kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale ediliyor.





GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİM

Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nün en yüksek üretimini sağlayan saha özelliği taşıyan Karakuş Kampı, aynı zamanda en fazla kuyuya sahip saha. Sondaj çalışmaları sonrasında üç ayrı pompa türünden birisine karar veren ekipler; kuyularda karışım halde bulunan (yani ham petrol, su ve gaz karışımı) ürünü yüzeye çıkartıyor. Bu sahada petrol sektörünün en geleneksel üretim şekli olan atbaşı pompa kullanılıyor. Bu pompalar genellikle 0 ila 500 varil arasında bir debi almak istenen kuyularda kullanılıyor.



