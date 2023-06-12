Karar Resmi Gazete'de yayınlandı: Üç ildeki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

2023 Gaziantep seçim sonuçları, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Oy verme Gaziantep ve ilçelerinde sabah 08.00’da başlayıp 17.00’da sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. 2. tur cumhurbaşkanı seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun aldıkları ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi 2. Tur Gaziantep ilçelerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında. Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı İlçesi 28 Mayıs oy oranları ve seçim sonuçları.