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Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı: Üç ildeki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Deprem felaketinden etkilenen illerden olan Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesiyle ilgili alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

08:25 . 12/06/2023 Pazartesi
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Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre Gaziantep'in Nizip ilçesindeki alanlar Nizip Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı, "Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı ve Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı; Oğuzeli ilçesindeki alanlar Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı; Oğuzeli ile Şahinbey ilçeleri sınırları içindeki alanlar Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı; Araban ilçesindeki alanlar Araban Sanayi Alanı, söz konusu ilçedeki Fevzi Çakmak ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki alanlar da sanayi alanı olarak belirlendi.

Ayrıca Hatay'ın Belen ilçesindeki alan Belen Küçük Sanayi Alanı, İskenderun ilçesinin Bitişik Mahallesi'ndeki alan sanayi alanı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki alan Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı, Dulkadiroğlu ilçesinin Denizli Mahallesi'ndeki alan ise sanayi alanı olarak tespit edildi.

Söz konusu düzenlemeler Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İş Yerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi gereğince yapıldı.


#Gaziantep
#Hatay
#Kahramanmaraş
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