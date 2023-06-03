Karavan üreticileri talebe yetişemiyor

Pandemi döneminde satışlarını katlayan karavanlara, depremlerden sonra da yoğun bir talep geldi. Ülkemizde uzun yıllardır farklı amaçlarla kullanılan karavanlar, tatilcilerin de gözdesi oldu. Karavan üreticileri yoğun talep sebebiyle teslimatlar için 1 ya da 4 ay sonrasına gün verirken, satışlar da yüzde 150 ile 200 arttı.

AVRUPA-AFRİKA VE KÖRFEZ’DEN İLGİ VAR

Arvi Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eriş, sektöre yatırım yapmaktaki temel motivasyonlarının son yıllarda artan araç ihtiyacını ithal araçlar yerine yerli ve milli imkânlarla karşılayabilmek olduğunu söyledi. Yıllık 100’ün üzerinde karavan üretme potansiyeli olduklarını anlatan Eriş, “Global ölçekte A ve A+ karavan çeşitlerini üretiyoruz. 750 kg üzeri bir ağırlığa sahip olan 3 modelimiz var” dedi. Bir karavanı 1 ile 3 ay arasında teslim ettiklerini belirten Eriş, şunları söyledi: “Avrupa, Körfez bölgesi ve Afrika gibi dünyanın farklı bölgelerinden talepler geliyor. Yerli karavanlar yakın zamanda ülkemizin ciddi ihraç kalemleri arasında yerini alacaktır.”

ORTALAMA FİYATI 400-500 BİN LİRA

Dolphin Karavan’nın sahibi İsa Türkmen, İzmir’de 2010’dan bu yana çekme ve moto karavan üretimi yapıyor. İşlerinin yüzde 150 arttığından bahseden Türkmen, 4 ay sonrasına gün verebildiklerini söyledi. ‘Kötü günlere karşı evimin önünde karavan olsun’ fikrinin yaygınlaştığına vurgu yapan Türkmen, çekme karavan fiyatının ortalama 400 bin lira, moto karavanında aracın getirilmesi halinde iç tasarımının 500 bin lira olduğunu açıkladı. Almanya’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Türkmen, merdivenaltı üretime karşı da vatandaşın çok dikkatli olmasını istedi.

Karavan alırken nelere dikkat edilmeli?

Karavan alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle: Kalite ve güvenlik gözden kaçmamalı. Karavan üreticilerinin ve markalarının O1, O2, TSE, İSO vb. sertifikalarına dikkat edilmeli. Karavanlarda kullanılan tüm girdilerin özel ve global standartlara sahip olması, uluslararası otoritelerce onaylı ürünlerin kullanılmış olması emniyet ve güvenlik açısından çok önemli.







