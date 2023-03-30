Karbon fiberle bina çöküşünü engelleriz

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri üreticisi Kordsa, Türkiye’nin yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesinde öncü rol üstlenecek. Yılda ürettiği 8 milyon metrekare karbon fiberin 1 milyon metrekaresini bu işe ayırdıklarını söyleyen Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, bu rakamla 20 bin konutu güçlendirebileceklerini ifade etti.

Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım.

ÇELİKTEN 5 KAT DAHA GÜÇLÜ

11 ili etkileyen büyük Kahramanmaraş depreminin ardından bina dönüşümleri hızlanırken, zaman ve maliyet açısından en uygun formülün karbon fiber olduğunu belirten İbrahim Özgür Yıldırım, “Biz Kratos markalı karbon fiber yapı güçlendirme ürün grubumuzu İstanbul Pendik’te 30 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde geliştirdik. Çelikten 5 kat güçlü ve 4 kat hafif karbon fiberi geliştirmek için tam 7 yıl uğraştık. Piyasada gördüğümüz kadarıyla siyah renkteki herhangi bir iplik karbon fiber diye satılıyor. Oysa bu işin en doğru teknolojiyle ve bilimsel olarak yapılması gerekiyor. Türkiye’nin en büyük sorunu alaylı müteahhitlerdir. Aksi takdirde binasını güçlendirdiğini sanan vatandaşlar hem canından hem de parasından olacak” açıklamasını yaptı.

İSTANBUL’DA 100 BİN BİNA ÇÜRÜK ÇIKABİLİR

Türkiye’de 2000 yılı sonrasında yapılan 7.7 milyon bina olduğunu hatırlatan Yıldırım, bunun 750 bininin İstanbul’da olduğunu söyledi. Sadece İstanbul’da 90 ila 100 bin binanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karbon fiber, kolon ve kiriş gibi yapılara sarılarak binalar güçlendiriliyor. Bugün Kahramanmaraş’taki gibi bir deprem İstanbul’da olsa sonuçları düşünmek bile istemiyorum. Bu nedenle binalarımızı bir an önce güçlendirmek zorundayız. Türkiye’de kaynak var. Kapasite artışlarıyla 5 yılda sağlamlaştırılmayan bina kalmaz. Bugün bir binayı yıkıp yeniden yapmanın daire başı metrekare maliyeti 16 bin lira. Binaları karbon fiberle güçlendirmenin metrekare maliyeti ise 4 bin lira. Yani 100 metrekarelik bir dairenin karbon fiberle güçlendirilmesi için 400 bin lira gerekiyor.”

Depremden sonra karbon fibere ilgi

Dünyada 5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip karbon fiber pazarı olduğunu ifade eden Kordsa CEO’su, “Depremden sonra karbon fibere adeta hücum edildi. Hangi siparişe cevap vereceğimizi bilemedik. Ancak biz talep arttıkça üretim kapasitemizi artırmaya hazırız. Tekstil ve sanayi sektöründe ihtiyaca cevap vermek için üretim yapmaya karar verenler var. Bizde bu işe resmi kurumlarca dahil olunması halinde yatırım yapmaya ve üretimimizi çoğaltmaya hazırız” ifadelerini kullandı.







