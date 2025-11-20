Karga uçmaz dediniz 40 milyon kişi uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Bakanlığının 2026 yılı bütçesini sundu. Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdiği sunumda hızlı tren fabrikasının Eylül 2026’da tamamlanmasının hedeflendiğini, milli elektrikli tren ve banliyö setlerinde seri üretimin başladığını ve yıl sonuna kadar 10 milli elektrikli tren ve 8 milli banliyö setinin hizmete alınacağını açıkladı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Hep yapacağız edeceğiz diyorsunuz” demesi üzerine Uraloğlu, “Engellemelerinize rağmen inandığına yapacağız. Yaptığımız yatırımları vatandaşın verdiği vergilerle hayata geçiriyoruz. Kargalar uçmaz dediğiniz Sabiha Gökçen’de 40 milyon insan uçtu” cevabını verdi.





KALKINMA YOLU İLE 63 BİN İSTİHDAM

2026 bütçesinde demir yoluna yatırımların yüzde 53, kara yoluna ise yüzde 39 pay ayrıldığını söyleyen Uraloğlu, demir yolunun payının artırılmasının enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını vurguladı. Devam eden projelere de değinen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: “Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nda Türkiye kısmındaki 224 kilometrelik bölümde çalışmalara başlandı. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile iki şehir arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya inecek. Ayrıca Kalkınma Yolu 24 milyar dolarlık yatırımla ülkemize 50 milyar dolar üretim ve 63 bin istihdam katkısı sağlayacak.”





HEDEF 60 HAVALİMANI

Havacılık yatırımlarıyla Türkiye’yi küresel bir uçuş merkezi haline getirdiklerini anlatan Uraloğlu, mevcut 58 havalimanı sayısını 60’a çıkaracaklarını açıkladı. Türkiye’nin 175 ülke ile havacılık anlaşması bulunduğunu hatırlatan Bakan, 2024’te 231 milyon yolcuyla Avrupa’da 3. dünyada 7. sırada olduklarını söyledi. İstanbul Havalimanı’nda devreye alınan üçlü bağımsız pist operasyonu ile aynı anda üç uçağın iniş-kalkış yapabileceğini belirten Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik yazılımının 7 havalimanında kullanıldığını aktardı. Uraloğlu, TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başlandığını duyurdu. 5G ihalesinden 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini ve bu kaynağın altyapı yatırımları ile Ar-Ge projelerinde kullanılacağını kaydeden Uraloğlu, “Türk Telekom’un imtiyaz süresi ise 2050’ye kadar uzatıldı” açıklamasında bulundu.



