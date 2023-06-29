Katma değerle 25 ülkenin sofrasına ulaştı

Domates ve salça üretimine 1982 yılında başlayan Merko Gıda, geride bıraktığı 40 yılı aşkın sürede, katma değer sağlayarak yurt dışına açılmayı başardı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan fabrikasında küp domates, salça ve domates suyu üretimi yapan firma, ürünlerinin yüzde 90’ını dünyanın 25 farklı ülkesine ihraç ediyor. Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, küp domates, salça ve konserve domates alanında yıllık yaklaşık 180 bin ton üretim kapasitelerinin olduğunu dile getirdi.

1.000 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI

Ege Bölgesi ve yakın bölgelerden tedarik ettikleri domatesleri Bursa’da işleyerek dünyanın farklı ülkelerine ulaştırdıklarını söyleyen Blake, “Knorr, Cargill, Nestle ve Unilever gibi global gıda devlerine de küp domates ve salça satıyoruz” dedi. Yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağladıkları bilgisini veren Blake, 2022 yılını 350 milyon TL’yi aşan bir ciroyla kapattıklarını belirtti. 2023’ün ise bir süredir yaptıkları yatırımların karşılığını almaya devam edecekleri bir yıl olacağını kaydeden Alistair Baran Blake, 100 milyon TL’lik yeni bir yatırımı da tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

PRİVATE LABEL ÜRETİM İÇİN YATIRIM ATAĞI

Bursa’daki üretim tesislerinde mevcut küp domates hatlarına ilave olarak, kapama ve kutulama yatırımına başladıklarını duyuran Blake bu yatırımı, “Küresel bir gıda markasına dönüşme yolculuğumuz açısından önemli bir adım” şeklinde özetledi. Geçtiğimiz yıl başladıkları Frigo Pak operasyonuyla küresel pazardaki yoğun talebi gördüklerini belirten Blake, “En büyük talep, zincir restoran ve marketlerin ‘private label’ kategorisinden geliyor. Bu alana girmek için küçük kutulama ve kapama yatırımına imza atıyoruz. Bir sonraki adımımız ise kendi markamızı oluşturmak. Yıl sonuna kadar bu yatırımları tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

İhracat adreslerinin başında Orta Doğu var

Merko Gıda’nın ihracat adreslerinin başında Orta Doğu var. Batı Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika’ya da ihracat devam ediyor. Katma değerli domates mamulleriyle yaklaşık 15 yıl önce tanışan Uzak Doğu ise artan tüketimiyle pazarı hareketlendirmiş durumda. Uzak Doğu’ya en fazla tüketilen ürünlerin başında gelen domates suyuna son yıllarda en büyük ilgiyi Japonlar gösteriyor. Türkiye’nin bu alandaki ihracatını değerlendiren Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Türkiye, 2022’de 2,3 milyon tonun üzerinde işlenen domates hacmiyle dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci en büyük üretici konumuna geldi” şeklinde konuştu.











