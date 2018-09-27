Ekonomi Kavga büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kavga büyüyor

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinin bir ay içinde TL’ye çevrilmesini de zorunlu kılan düzenlemenin üzerinden 15 gün geçti ancak hala TL’ye geçen AVM olmadı. Kiracılar TL ile düzenlenmiş sözleşmeleri beklediklerini söylerken, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği, kiracı konumundaki perakendecileri Türkiye ekonomisini batırmaya çalışmakla suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 gün geçti, hala TL ile kira düzenlemesi yapan AVM yok
15 gün geçti, hala TL ile kira düzenlemesi yapan AVM yok

Cumhurbaşkanlığı’nın döviz kurlarındaki aşırı yükselmenin ekonomiye etkisini azaltmak ve TL’ye destek vermek amacıyla yaptığı düzenlemenin üzerinden 15 gün geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlü olarak ikaz ettiği ve ardından da kararnameyle yasaklanan gayrimenkul sektöründe dövizle alım-satım ve kira sözleşmesi konusunda kavga gün geçtikçe kızışıyor.

DÖVİZ KURUNA GÖRE FATURA KESMEYE DEVAM EDİYORLAR

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinin bir ay içinde TL’ye çevirmesini de zorunlu kılan düzenlenin üzerinden 15 gün geçti ancak hala TL’ye geçen AVM olmadı. Bu konuda tanının bir aylık süre 12 Ekim’de dolacak ancak halen hiçbir alışveriş merkezi kiracılarına TL fiyatlı yeni sözleşme göndermediği belirtiliyor. Düzenleme yapılmasına rağmen onlarca AVM’nin halen kiracılarına döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamalarla kira faturası göndermesi eleştiriliyor.

Hulusi Belgü

TİCARET BAKANLIĞA İNİSİYATİF ALMALI

İşyeri sahipleri de kanuni düzenlemeden sonra, kiraların nasıl şekilleneceğini henüz bilemediklerini, bunun için 2019 yılı planlamalarını yapamadıklarını söylüyor. TL rakamlı, yeni kira fiyatlı yeni sözleşmelerin kiracılara ulaştırılması için Ticaret Bakanlığı’nı daha etkili görev davet eden perakende sektörü temsilcileri, bu hususta bakanlığın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini belirtiyor.

PROVOKASYON İDDİASI

TL ile sözleşme düzenlemeye yanaşmamakla suçlanan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYMD)’den ilginç bir çıkış geldi. AYMD Başkanı Hulusi Belgü, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı 32 sayılı kararname sonrası ekonomimiz ne yazık ki bazı perakendecilerimizin suistimaline uğramaktadır. Bugüne kadar büyük bir anlayış çerçevesinde, perakende sektörünün değerli temsilcileri ile alışveriş merkezi yatırımcılarının yönetmeye çalıştığı ilişkiler, ne yazık ki bazı perakendecileri temsil eden bir derneğin provokasyonları ile büyük zarar görmektedir” iddiasında bulundu.

REKLAM
  • BEĞENMEYEN ÇIKABİLİR
  • Yaşanan sorunların ancak diyalog ve iyi niyetle çözülebileceğini belirten Belgü, “Alışveriş merkezleri, bu sıkıntılı durumda perakendecimize verdiği indirimlere rağmen zorluk çeken ve yaptığı işten, bulunduğu alışveriş merkezinden memnun olmayan tüm perakendecilere kontratlarının süresi ne olursa olsun, noter yoluyla ve 3 ay ihbar ile tazminatsız çıkma hakkı verme kararı vermiştir. Buradaki tek istisna dekorasyon desteği alan ve AVM yatırımcısı tarafından bu masraflarının karşılandığı perakendecilerin, bu giderleri geri ödemesi olacaktır” önerisinde bulundu.

ARABULUCUYA İŞ DÜŞECEK

Dövizle kiralamaların yasaklanmasından sonra, yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, çözüm merkezinde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilmesi gündemde. Taraflar ortak bir paydada buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek. Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı, konu ile ilgili yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bir merkezde bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.