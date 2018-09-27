Kavga büyüyor

Cumhurbaşkanlığı’nın döviz kurlarındaki aşırı yükselmenin ekonomiye etkisini azaltmak ve TL’ye destek vermek amacıyla yaptığı düzenlemenin üzerinden 15 gün geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlü olarak ikaz ettiği ve ardından da kararnameyle yasaklanan gayrimenkul sektöründe dövizle alım-satım ve kira sözleşmesi konusunda kavga gün geçtikçe kızışıyor.

DÖVİZ KURUNA GÖRE FATURA KESMEYE DEVAM EDİYORLAR

Dövizle yapılan kira sözleşmelerinin bir ay içinde TL’ye çevirmesini de zorunlu kılan düzenlenin üzerinden 15 gün geçti ancak hala TL’ye geçen AVM olmadı. Bu konuda tanının bir aylık süre 12 Ekim’de dolacak ancak halen hiçbir alışveriş merkezi kiracılarına TL fiyatlı yeni sözleşme göndermediği belirtiliyor. Düzenleme yapılmasına rağmen onlarca AVM’nin halen kiracılarına döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamalarla kira faturası göndermesi eleştiriliyor.

Hulusi Belgü

TİCARET BAKANLIĞA İNİSİYATİF ALMALI

İşyeri sahipleri de kanuni düzenlemeden sonra, kiraların nasıl şekilleneceğini henüz bilemediklerini, bunun için 2019 yılı planlamalarını yapamadıklarını söylüyor. TL rakamlı, yeni kira fiyatlı yeni sözleşmelerin kiracılara ulaştırılması için Ticaret Bakanlığı’nı daha etkili görev davet eden perakende sektörü temsilcileri, bu hususta bakanlığın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini belirtiyor.

PROVOKASYON İDDİASI

TL ile sözleşme düzenlemeye yanaşmamakla suçlanan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYMD)’den ilginç bir çıkış geldi. AYMD Başkanı Hulusi Belgü, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı 32 sayılı kararname sonrası ekonomimiz ne yazık ki bazı perakendecilerimizin suistimaline uğramaktadır. Bugüne kadar büyük bir anlayış çerçevesinde, perakende sektörünün değerli temsilcileri ile alışveriş merkezi yatırımcılarının yönetmeye çalıştığı ilişkiler, ne yazık ki bazı perakendecileri temsil eden bir derneğin provokasyonları ile büyük zarar görmektedir” iddiasında bulundu.

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BEĞENMEYEN ÇIKABİLİR

Yaşanan sorunların ancak diyalog ve iyi niyetle çözülebileceğini belirten Belgü, “Alışveriş merkezleri, bu sıkıntılı durumda perakendecimize verdiği indirimlere rağmen zorluk çeken ve yaptığı işten, bulunduğu alışveriş merkezinden memnun olmayan tüm perakendecilere kontratlarının süresi ne olursa olsun, noter yoluyla ve 3 ay ihbar ile tazminatsız çıkma hakkı verme kararı vermiştir. Buradaki tek istisna dekorasyon desteği alan ve AVM yatırımcısı tarafından bu masraflarının karşılandığı perakendecilerin, bu giderleri geri ödemesi olacaktır” önerisinde bulundu.

ARABULUCUYA İŞ DÜŞECEK

Dövizle kiralamaların yasaklanmasından sonra, yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, çözüm merkezinde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilmesi gündemde. Taraflar ortak bir paydada buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek. Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı, konu ile ilgili yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bir merkezde bulmaya çalıştıklarını belirtti.