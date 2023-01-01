Kaya tuzlu yatak 25 ülkeye satılacak

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Bambi Yatak, Çankırı'nın tuzunu yatak teknolojisiyle birleştirdi.
Bambi Yatak, Çankırı'nın tuzunu yatak teknolojisiyle birleştirdi. Çankırı’nın doğal kaya tuzunu kullanarak Biosalt Yatak’ı geliştiren Bambi; ürettiği yatakları yurt içinde 690 mağazasında, yurt dışında ise 25’ten fazla ülkede satışa sunacak. Çankırı Yeraltı Tuz Şehri’nde düzenlediği etkinlikte yeni ürününü tanıtan şirket, günlük 3 bin yatak üretim kapasitesini de 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Bambi, yüzde 100 büyüme hedefinin yanı sıra AVM’lerdeki mağazalaşma oranında da atağa geçecek.
İnsan vücudunun ihtiyacı olan 92 elementten 84’ünü içeren tuz sayesinde, uyku anında daha rahat nefes almaya yardımcı olan Biosalt seti ile yıllık 450 milyon TL’lik satış hedefleyen şirket, oluşturduğu ekonomik değerle mağazalaşma çalışmalarına AVM’lerde ağırlık verecek. Türkiye’de her yıl ortalama 5 milyon adet yatak satılırken bunun 300 bin adetinde pay sahibi olan Bambi Yatak, 30 binini yurt dışına ihraç ediyor. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Toplamda 18 aylık bir Ar-Ge süreci ve 45 milyon TL’lik toplam yatırımla Biosalt yatağımızı ürettik. Ülkemizin önemli değerlerinden olan Çankırı doğal kaya tuzu; doğal minerallerle zenginleşmiş özelliği ile ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, geçen yıl 750 bin kişinin ziyaret ettiği Çankırı Yer Altı Tuz Şehri’ni önümüzdeki dönemde yıllık 1 milyon kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Yer Altı Tuz Şehri’nin Çankırı’ya turizmde büyük katma değer üreteceğini belirten Esen, "Burası 5 bin yıldır tuz üretiminin yapıldığı bir işletme. Hala tuz madeni çıkarılıyor. Tuz birçok sektörde kullanılıyor” dedi.