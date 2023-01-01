Kaya tuzlu yatak 25 ülkeye satılacak

İnsan vücudunun ihtiyacı olan 92 elementten 84’ünü içeren tuz sayesinde, uyku anında daha rahat nefes almaya yardımcı olan Biosalt seti ile yıllık 450 milyon TL’lik satış hedefleyen şirket, oluşturduğu ekonomik değerle mağazalaşma çalışmalarına AVM’lerde ağırlık verecek. Türkiye’de her yıl ortalama 5 milyon adet yatak satılırken bunun 300 bin adetinde pay sahibi olan Bambi Yatak, 30 binini yurt dışına ihraç ediyor. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Toplamda 18 aylık bir Ar-Ge süreci ve 45 milyon TL’lik toplam yatırımla Biosalt yatağımızı ürettik. Ülkemizin önemli değerlerinden olan Çankırı doğal kaya tuzu; doğal minerallerle zenginleşmiş özelliği ile ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.