Kayıt dışı temizlikçiden sigorta şantajı

Yetkililer, sebebi ne olursa olsun, evde çalışan personele sigorta yapılması gerektiğini dile getiriyor. Yasada 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar için yapılan ayrı düzenlemeler mevcut olsa da, cezalar konusunda benzer durumlar söz konusu. Gündelikçi olarak bildiğimiz kişilerin de sigorta bedelini ödemekle yükümlüsünüz. Temizlikçinin cam silerken aşağı düşmesi gibi istenmeyen hallerde bile sorumluluğunuz var. Kısacası, temizlik işlerinde 'iyilik olsun, az para vereyim, kim uğraşacak şimdi' gibi pek de temiz olmayan düşüncelere kapılan yandı. Yasal şartları öğrenerek, sigorta yaptırmak gerekiyor.