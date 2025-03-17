Kayıt dışı temizlikçiden sigorta şantajı

2015’ten bu yana ev hizmetleri için sigortalılık zorunlu. “İhtiyacım var. Beni sigortalı gösterme, prim farkını ver” ricası üzerine kayıt dışılığı tercih eden bazı vatandaşlar, bir süre sonra çalışanlarının şantajıyla karşılaşabiliyor.
Hizmet sektöründe çocuk veya hasta bakıcı bulunamazken, krize dönüşen bu durumu fırsata çevirenler türedi. Bilindiği üzere ev hizmetleri mesleği, özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelenlerden soruluyor. Eleman sıkıntısı nedeniyle Filipinli ve Afrikalı göçmenlerin sayısı da son yıllarda yükselişte. Yapılan işlerde çocuk ve hasta bakıcılığı ilk sıradayken; sonrasında temizlik işleri yer alıyor. Adeta açık artırmaya çıkan yabancı uyruklu bakıcıların astronomik ücret talepleri de sıkça gündeme geliyor.
RAKAMLAR WHATSAPP GRUBUNDA BELİRLENİYOR
Oluşturdukları WhatsApp gruplarında maaşlarını sürekli artıran bu kişilerin çalıştıkları kişileri tehdit ettiğine dair şikayetler artıyor. Önemli bir bölümü; çalışma şartlarını, zamlarını ve hatta tazminatını nasıl alacağını WhatsApp gruplarında kararlaştırıyor. Yaşadıklarını Yeni Şafak’a ileten bazı vatandaşlar, eleman bulamadıkları için bu duruma düştüklerini anlattı. "İhtiyacım var sigorta kesintisi farkını bana verin" şeklindeki talepleri kabul edenler, bir süre sonra tehditlerle karşılaştıklarını söyledi. Çalışan şantajıyla karşılaşan ailelerin sorunlarını ve yaşadıkları kötü tecrübeleri şikayet sitelerinden de takip edebilirsiniz.
SAPTANMASI DURUMUNDA CEZASI BÜYÜK
Uzun yıllardır aile yanında çalışan yabancı uyrukluların ön planda olduğunu öğreniyoruz. Bu kişiler, işten ayrılmadan önce yüklü para alabilmek için işverenini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıt dışılığı bildirmekle tehdit ediyor. Susmak için 100 ila 200 bin lirayı bulan paralar istiyor. Ceza yememek adına çoğu aile buna razı oluyor. Bilindiği üzere 2015 sonrasında ev hizmetleri için sigorta yapılması zorunlu hale geldi. SGK yetkililerinin tespiti halinde, aylık 2 asgari ücret ödemek zorundasınız. Üstelik çalıştırılan süredeki her ay için. Örneğin, 1 yıl çalışmanın saptanması durumunda 12 ay çarpı 2 asgari ücretlik ceza söz konusu. İster yabancı uyruklu isterse Türk vatandaşı olsun, fırsatçıların kol gezdiği piyasaya dönüşen ortam söz konusu. Ayrıca, tehditle kazanç sağlama yönteminden bahsediyoruz.
YASADAKİ ŞARTLARI İYİ OKUYUN
- Yetkililer, sebebi ne olursa olsun, evde çalışan personele sigorta yapılması gerektiğini dile getiriyor. Yasada 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar için yapılan ayrı düzenlemeler mevcut olsa da, cezalar konusunda benzer durumlar söz konusu. Gündelikçi olarak bildiğimiz kişilerin de sigorta bedelini ödemekle yükümlüsünüz. Temizlikçinin cam silerken aşağı düşmesi gibi istenmeyen hallerde bile sorumluluğunuz var. Kısacası, temizlik işlerinde 'iyilik olsun, az para vereyim, kim uğraşacak şimdi' gibi pek de temiz olmayan düşüncelere kapılan yandı. Yasal şartları öğrenerek, sigorta yaptırmak gerekiyor.
UÇAK BİLETİ İÇİN KENDİNİ İHBAR EDİYOR
- Ülkemizde çalışma izni biten yabancı işçilerin de akla ziyan bir oyunu olduğunu öğreniyoruz. İnternetteki şikayetlere göre, yabancı uyruklu kişiler ülkesine temelli dönmek istediğinde kendini ihbar ediyor. Bu sayede, geri dönmesi için uçağa bedava binebiliyor. İşveren aile para cezasına çarptırılırken; evdeki yardımcı, bedava biletle ve aldığı paralarla ülkesinin yolunu tutuyor. Anlayacağınız, yeni düzen "Nerede bizim eskinin Bacı Kalfa'ları" dedirtiyor.