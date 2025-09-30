Kayıt dışına risk odaklı denetim

Kayıt dışıyla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Meclis'e yasa teklifi olarak sunulmak üzere 20 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak metin tamamlandığında AK Parti Grup Başkanlığı'na sunulacak. Kanun teklifinin taslağı büyük ölçüde dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak uygulamalara dönük mevzuat değişikliklerini içerecek. Edinilen bilgiye göre teklifle, kayıt dışıyla mücadelede yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenen risk analiz faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasının önü açılacak. Bunun için de mevzuat değişikliğine gidilecek.





SİGORTA PRİM TABANI GENİŞLETİLECEK

Yapılacak değişiklikler için sektör bazlı ve alanlara ilişkin risk tespitleri tamamlandı. Denetimde etkinliğin artırılması adına sigorta prim tabanı genişletilecek. Böylece kayıt dışı çalışma kadar vergilendirmedeki kaçak oranı da azaltılacak. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede de veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak. Dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak uygulamalar için gereken yasal değişiklikler de pakette yer alacak. Gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranması ve gerçek değerleri üzerinden işlem yapılması sağlanacak.





KİRA SÖZLEŞMESİNE E-DEVLET GÜVENCESİ

Orta Vadeli Programa da alınan kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin düzenleme teklife dahil edilecek. Kira sözleşmesi uygulamasının yaygınlaştırılması için e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmelere teşvik edici özellikler eklenecek. Düzenleme ile kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden akdedilebilecek. Sözleşmelerin e-Devlet’ten akdedilebilmesi, dijitalleşme sürecinin bir parçası olarak çeşitli faydalar da sunacak. Uygulamayla, kira sözleşmelerinin daha güvenli, resmi ve erişilebilir olmasını sağlanacak. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları önlemek adına hukuki güvence verilecek.





NOTER MASRAFI ORTADAN KALKACAK

e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmelerin otomatik olarak kayda geçmesi, vergi beyannameleri ve gelir vergisi takibini de kolaylaştıracağı için kayıt dışılığın da önüne geçilecek. Ayrıca, noter ve fiziki işlem masraflarını ortadan kaldırılacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Bu işlemlerin hızlanması, kira ilişkilerinin pratik bir şekilde yürütülecek. Bürokratik işlemler sadeleştirilecek.





SAHTE BELGEYE YAPAY ZEKA ENGELİ

Vergi kaçakçılığı suçlarının tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraflar idari verilerden yararlanılacak.



