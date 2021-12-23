Kayseri'de kayak turizmine 13 milyon $ yatırım

Kayak turizminin önemli merkezlerinden Kayseri Erciyes, yeni otel yatırımlarıyla ağırladığı turist sayısını artıracak. Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen ve Radisson markasının ilk kayak oteli olacak Radisson Blu Mount Erciyes Oteli hizmete girdi. 13 milyon dolar yatırımla 10 ayda tamamlanan otelin 16’sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesi bulunuyor.

12 AY BOYUNCA ÇALIŞACAK

Kayseri’ye ikinci oteli açtıklarını anlatan Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Grubun sekizinci otel yatırımını hayata geçirdiklerini, dokuzuncu oteli ise Avrupa Konutları Çamlıvadi projesi içinde mayıs ayında açacakları söyledi.

Çetinsaya, 140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan Erciyes’in kış turizminde önemli merkezlerden olduğunu ifade etti. Otelin 15 Aralık-30 Mart arasında çalışacağını belirten Çetinsaya, oteli 12 ay çalıştırmayla ilgili de plan yaptıklarını, kamp turizmi alanında da projeleri olduğunu kaydetti.

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YATAK KAPASİTESİNİN YÜZDE 40’I BU OTELDE

Erciyes’i yılda 2,5 milyon günübirlik kayak turistinin ziyaret ettiğine işaret eden Çetinsaya, “Yatak kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacağız. İlk yıl dolulukta yüzde 55-60 arasını hedefliyoruz. Fiyatlar 310 avrodan başlıyor. Sömestrde ise 410 avro olacak. Yabancı ve yerli turistte yüzde 50-50 planlama yapıyoruz” diye konuştu.

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