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Ekonomi Kazakistandan kritik ziyaret İHA tesislerini incelediler
SAVUNMA SANAYİ

Kazakistan'dan kritik ziyaret: İHA tesislerini incelediler

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ sahasında tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke ilgi gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerinin incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazak heyet, Türk SİHA ve tesislerini inceledi
Kazak heyet, Türk SİHA ve tesislerini inceledi

Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi.

  • 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti.

Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke satın almak istiyor.

İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları
DÜNYA
İspanya’da yayım yapan El Pais gazetesi: Gökyüzünün yeni sahipleri Türk SİHA’ları

DÜNYA BASINI TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR

Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı.

  • Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi.

Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır "ifadelerini kullandı.

Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
OYNAT 03:12
Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı:


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Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!
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Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir yatırımcıların da sürekli takipte kalmasını sağlıyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası çok sayıda vatandaş altın almalı mı yoksa satmalı mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altına uzun vadede yatırım yapanlara 'endişelenmeyin' tavsiyesinde bulunarak, gram altının fiyatında yükselişin süreceğinin sinyalini veriyor. Öte yandan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor.
Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
Ekonomi

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.
İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler
Gündem

İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler

Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma’yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

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