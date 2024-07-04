Kazanan herkes vergi ödeyecek

Edinilen bilgiye göre, belediye başkanları en çok mali ve finansman kaynak taleplerinde bulundu.
PROGRAMA UYULACAK
Kampta belediye başkanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, belediye başkanlarını uyararak, ekonomi programına uyulacağını kaydetti. Şimşek, önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizdi. Vergi paketi çalışmalarına da değinen Şimşek, kamuoyunda tartışma oluşturan bilgilerin doğru olmadığını aktardı. Şimşek’in hiç kimsenin geliriyle bir işlerinin olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Şimşek’in “Kazanan herkes vergisini ödeyecek” mesajı verdiği kaydedildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de, “Depremde yıkılana destek olalım” talebinde bulundu.