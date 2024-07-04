Kazanan herkes vergi ödeyecek

MÜSİAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, yeni vergi reformu konusunu ele aldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebileceği, vergi mükelleflerinin yükünün azaltılacağı ve vergi gelirlerinin artırılacağı kanaatindeyiz" ifadesini kullandı.