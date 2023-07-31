KDV oyununu Bakan Şimşek bozdu: Bakanlık ekipleri tüm satışları tek tek inceledi

Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı
Furkan Gurbetçioğlu adlı bir vatandaş, yemek yediği dönercide ödeme yaptıktan sonra aldığı fişi sosyal medyadan paylaşarak, fişte KDV oranının yüzde 1 olarak yazıldığını belirtti.
“Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”
Bahsi geçen dönerci sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
“Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in de olaya müdahil olması ile maliye müfettişleri aynı gün içerisinde işletmemize teşrif etmişler ve tüm mali dökümlerimizi ve satış raporlarımızı incelemişlerdir. Yaşanan talihsiz durum malumunuz geçtiğimiz günlerde yaşanan KDV artışı ile ilgili olarak cihazda güncelleme yapılmış olmasına rağmen halen yüzde 1 olarak görünmesinden kaynaklanmıştır.”