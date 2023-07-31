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Ekonomi

KDV oyununu Bakan Şimşek bozdu: Bakanlık ekipleri tüm satışları tek tek inceledi

Bir sosyal medya kullanıcısının esnafın KDV oyununu anlatan paylaşımı sosyal medyanın gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paylaşımı yapan kişiye teşekkür ederken, Bakanlık denetim ekipleri ise söz konusu işletmeye giderek incelemelerde bulundu.

08:22 . 31/07/2023 Monday
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Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı

Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı

Furkan Gurbetçioğlu adlı bir vatandaş, yemek yediği dönercide ödeme yaptıktan sonra aldığı fişi sosyal medyadan paylaşarak, fişte KDV oranının yüzde 1 olarak yazıldığını belirtti.


Esnafın KDV’yi eksik yansıttığına dikkat çeken Gurbetçioğlu’nun paylaşımına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu yanıtı verdi:

“Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”



Bakanlık ekipleri denetimde: Satışlar tek tek incelendi

Bahsi geçen dönerci sosyal medyadan bir açıklama yaptı.


Açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in de olaya müdahil olması ile maliye müfettişleri aynı gün içerisinde işletmemize teşrif etmişler ve tüm mali dökümlerimizi ve satış raporlarımızı incelemişlerdir. Yaşanan talihsiz durum malumunuz geçtiğimiz günlerde yaşanan KDV artışı ile ilgili olarak cihazda güncelleme yapılmış olmasına rağmen halen yüzde 1 olarak görünmesinden kaynaklanmıştır.”






#KDV oyunu
#Mehmet Şimşek
#Denetim
#Dönerci
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