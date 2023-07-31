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Ekonomi

KDV oyununa Bakan Şimşek müdahale etti: Bakanlık ekipleri tüm satışları tek tek inceledi

Bir sosyal medya kullanıcısının esnafın KDV oyununu anlatan paylaşımı sosyal medyanın gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paylaşımı yapan kişiye teşekkür ederken, Bakanlık denetim ekipleri ise söz konusu işletmeye giderek incelemelerde bulundu. Dönerciden yapılan açıklamada ise ''Pos cihazında alt alta bulunan iki bölümden %1 KDV olan kısma sehven basılmak suretiyle kesilmiş olup, herhangi bir art niyet barındırmamaktadır.'' denildi.

08:22 . 31/07/2023 Pazartesi
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Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı

Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı

Furkan Gurbetçioğlu adlı bir vatandaş, yemek yediği dönercide ödeme yaptıktan sonra aldığı fişi sosyal medyadan paylaşarak, fişte KDV oranının yüzde 1 olarak yazıldığını belirtti.


Esnafın KDV’yi eksik yansıttığına dikkat çeken Gurbetçioğlu’nun paylaşımına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu yanıtı verdi:

“Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”



Bakanlık ekipleri denetimde: Satışlar tek tek incelendi

Dönerciden açıklama geldi

Vatandaşın vergi isyanında bahsi geçen dönerciden sosyal medya üzerinden, 'Hacı Baba Döner olarak hizmet verdiğimiz işletmemizde dün yaşanan talihsiz bir yanlış faturalandırmadan dolayı duyarlı bir müşterimizin paylaşımı ile günah keçisi olduğumuzu üzülerek öğrendik.' diyerek bir açıklama geldi.


Haci Baba Döner'den yapılan açıklamada,
'Sayın maliye bakanımız Mehmet Şimşek'in de olaya müdahil olması ile maliye müfettişleri aynı gün içerisinde işletmemize teşrif etmişler ve tüm mali dökümlerimizi ve satış raporlarımızı incelemişlerdir. Yaşanan talihsiz durum malumunuz geçtiğimiz günlerde yaşanan KDV artışı ile ilgili olarak cihazda güncelleme yapılmış olmasına rağmen halen %1 olarak görünmesinden kaynaklanmıştır. Bazı olumsuz yorumlarda fiş kesilen saat ile fiş sayısı üzerinden yapılan toplam kesilen fiş sayısıdır. Bu durum işletmemizde 8 kadar pos cihazı bulunmasından ve sadece bu fişin kesildiği cihazda 11 adet fiş kesilmiş olmasından kaynaklıdır. KDV değişikliği kapsamında sadece "yiyecek" bölümü %8 den %10'a çıkarılmış ancak "su ve maden suyu" bölümü %1 olarak kalemistir.' denildi.

'Herhangi bir art niyet bulunmamaktadır'

Açıklama, 'Bizler de Çağlayan Hacı Baba Döner olarak pos cihazlarımızdaki değişikliği yasal süre içerisinde tamamlamış, yiyecekleri %10, su ve maden sularını %1 olarak kesmeye başlamış bulunmaktayız. 27.07.2023 tarihinde kesilen yiyecek fişi, pos cihazında alt alta bulunan iki bölümden %1 KDV olan kısma sehven basılmak suretiyle kesilmiş olup, herhangi bir art niyet barındırmamaktadır. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri pos cihazlarımızda geriye dönük denetim yapmış ve kesilen fişlerin %99'unun %8 (KDV değişikliği öncesi) ve %10 ile kesildiği tespit edilmiştir. Fişler içerisinde %1 lik KDV ile kesilen kısım ancak %1 dir. Bu durum, firmamızın herhangi bir usulsüzlük içerisinde olmadığının da açık bir göstergesidir. Çağlayan Hacı Baba Döner, inandığı "sağlıklı ve kaliteli" yiyecek ilkelerinden ödün vermeden Üretim yapmaktadır. Birçok firmanın aksine maliyetini kısmak için düşük kaliteli malzeme, kimyasal katkı maddeleri vb. gibi halk sağlığını tehdit edici ürünlerden daima uzak durmuştur. Tüm bu emeklerinin karşılığını da müşterilerinin yoğun teveccühü olarak almıştır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyetinde olamadığımızı tüm müşterilerimiz ve vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Gönül isterdi ki daha pozitif bir olayla gündeme gelmiş olalım. Durumun incelenmesi ile ilgili sürecin takibinde olacağımızı ve sonucu kamuoyu ile gönül rahatlığı ile paylaşacağımızı bilmenizi isteriz.' denilerek son buldu.






#KDV oyunu
#Mehmet Şimşek
#Denetim
#Dönerci
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