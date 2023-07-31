KDV oyununa Bakan Şimşek müdahale etti: Bakanlık ekipleri tüm satışları tek tek inceledi

'Sayın maliye bakanımız Mehmet Şimşek'in de olaya müdahil olması ile maliye müfettişleri aynı gün içerisinde işletmemize teşrif etmişler ve tüm mali dökümlerimizi ve satış raporlarımızı incelemişlerdir. Yaşanan talihsiz durum malumunuz geçtiğimiz günlerde yaşanan KDV artışı ile ilgili olarak cihazda güncelleme yapılmış olmasına rağmen halen %1 olarak görünmesinden kaynaklanmıştır. Bazı olumsuz yorumlarda fiş kesilen saat ile fiş sayısı üzerinden yapılan toplam kesilen fiş sayısıdır. Bu durum işletmemizde 8 kadar pos cihazı bulunmasından ve sadece bu fişin kesildiği cihazda 11 adet fiş kesilmiş olmasından kaynaklıdır. KDV değişikliği kapsamında sadece "yiyecek" bölümü %8 den %10'a çıkarılmış ancak "su ve maden suyu" bölümü %1 olarak kalemistir.' denildi.

'Sayın maliye bakanımız Mehmet Şimşek'in de olaya müdahil olması ile maliye müfettişleri aynı gün içerisinde işletmemize teşrif etmişler ve tüm mali dökümlerimizi ve satış raporlarımızı incelemişlerdir. Yaşanan talihsiz durum malumunuz geçtiğimiz günlerde yaşanan KDV artışı ile ilgili olarak cihazda güncelleme yapılmış olmasına rağmen halen %1 olarak görünmesinden kaynaklanmıştır. Bazı olumsuz yorumlarda fiş kesilen saat ile fiş sayısı üzerinden yapılan toplam kesilen fiş sayısıdır. Bu durum işletmemizde 8 kadar pos cihazı bulunmasından ve sadece bu fişin kesildiği cihazda 11 adet fiş kesilmiş olmasından kaynaklıdır. KDV değişikliği kapsamında sadece "yiyecek" bölümü %8 den %10'a çıkarılmış ancak "su ve maden suyu" bölümü %1 olarak kalemistir.' denildi.

Açıklama, 'Bizler de Çağlayan Hacı Baba Döner olarak pos cihazlarımızdaki değişikliği yasal süre içerisinde tamamlamış, yiyecekleri %10, su ve maden sularını %1 olarak kesmeye başlamış bulunmaktayız. 27.07.2023 tarihinde kesilen yiyecek fişi, pos cihazında alt alta bulunan iki bölümden %1 KDV olan kısma sehven basılmak suretiyle kesilmiş olup, herhangi bir art niyet barındırmamaktadır. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri pos cihazlarımızda geriye dönük denetim yapmış ve kesilen fişlerin %99'unun %8 (KDV değişikliği öncesi) ve %10 ile kesildiği tespit edilmiştir. Fişler içerisinde %1 lik KDV ile kesilen kısım ancak %1 dir. Bu durum, firmamızın herhangi bir usulsüzlük içerisinde olmadığının da açık bir göstergesidir. Çağlayan Hacı Baba Döner, inandığı "sağlıklı ve kaliteli" yiyecek ilkelerinden ödün vermeden Üretim yapmaktadır. Birçok firmanın aksine maliyetini kısmak için düşük kaliteli malzeme, kimyasal katkı maddeleri vb. gibi halk sağlığını tehdit edici ürünlerden daima uzak durmuştur. Tüm bu emeklerinin karşılığını da müşterilerinin yoğun teveccühü olarak almıştır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyetinde olamadığımızı tüm müşterilerimiz ve vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Gönül isterdi ki daha pozitif bir olayla gündeme gelmiş olalım. Durumun incelenmesi ile ilgili sürecin takibinde olacağımızı ve sonucu kamuoyu ile gönül rahatlığı ile paylaşacağımızı bilmenizi isteriz.' denilerek son buldu.