KDV oyununa Bakan Şimşek müdahale etti: Bakanlık ekipleri tüm satışları tek tek inceledi

Bakanlık ekipleri fişte KDV'yi düşük gösteren dönercide inceleme yaptı
Furkan Gurbetçioğlu adlı bir vatandaş, yemek yediği dönercide ödeme yaptıktan sonra aldığı fişi sosyal medyadan paylaşarak, fişte KDV oranının yüzde 1 olarak yazıldığını belirtti.
“Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”
Vatandaşın vergi isyanında bahsi geçen dönerciden sosyal medya üzerinden, 'Hacı Baba Döner olarak hizmet verdiğimiz işletmemizde dün yaşanan talihsiz bir yanlış faturalandırmadan dolayı duyarlı bir müşterimizin paylaşımı ile günah keçisi olduğumuzu üzülerek öğrendik.' diyerek bir açıklama geldi.
Açıklama, 'Bizler de Çağlayan Hacı Baba Döner olarak pos cihazlarımızdaki değişikliği yasal süre içerisinde tamamlamış, yiyecekleri %10, su ve maden sularını %1 olarak kesmeye başlamış bulunmaktayız. 27.07.2023 tarihinde kesilen yiyecek fişi, pos cihazında alt alta bulunan iki bölümden %1 KDV olan kısma sehven basılmak suretiyle kesilmiş olup, herhangi bir art niyet barındırmamaktadır. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri pos cihazlarımızda geriye dönük denetim yapmış ve kesilen fişlerin %99'unun %8 (KDV değişikliği öncesi) ve %10 ile kesildiği tespit edilmiştir. Fişler içerisinde %1 lik KDV ile kesilen kısım ancak %1 dir. Bu durum, firmamızın herhangi bir usulsüzlük içerisinde olmadığının da açık bir göstergesidir. Çağlayan Hacı Baba Döner, inandığı "sağlıklı ve kaliteli" yiyecek ilkelerinden ödün vermeden Üretim yapmaktadır. Birçok firmanın aksine maliyetini kısmak için düşük kaliteli malzeme, kimyasal katkı maddeleri vb. gibi halk sağlığını tehdit edici ürünlerden daima uzak durmuştur. Tüm bu emeklerinin karşılığını da müşterilerinin yoğun teveccühü olarak almıştır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyetinde olamadığımızı tüm müşterilerimiz ve vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Gönül isterdi ki daha pozitif bir olayla gündeme gelmiş olalım. Durumun incelenmesi ile ilgili sürecin takibinde olacağımızı ve sonucu kamuoyu ile gönül rahatlığı ile paylaşacağımızı bilmenizi isteriz.' denilerek son buldu.