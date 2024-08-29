Kuzey Kıbrıs, güneyin tüm engellemelerine karşı turizmde global atağa geçti. Kasım 2023’te planlanan ve Haziran 2024’te hayata geçirilen Ada Kıbrıs Projesi sayesinde, adanın tüm güzelliklerini ele alan tanıtım filmleri çekildi. Birçok ülkedeki sosyal medya ve TV platformlarında başlatılan tanıtım çıkarmasının olumlu etkileri hemen görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gelişen proje sayesinde, Ana Vatan başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan ve İskandinavya gibi birçok yerden gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. Rakamın 5 yıl içinde ikiye katlanacağı öngörülüyor.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yenilenen Girne Limanı hakkında bilgi verdi.

BAŞKASININ ADASINA DEĞİL KENDİ ADANIZA GELİN

Girne’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı; Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, öncelikli turist hedeflerinin Türk vatandaşları olduğunu belirterek, "Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye Kuzey Kıbrıs’a sahip çıktı, şimdi yine aynı şekilde adalarına sahip çıkmalarını, tatil tercihlerinde ilk adreslerinin farklı ülkeler değil burası olmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın. Başkasının adasına değil kendi adanıza gelin çağrısında bulunuyoruz" dedi.

CHARTER SEFERLERLE SAYI KATLANACAK

Tanıtımların tüm dünyada aynı anda yayınlandığını anlatan Ataoğlu, “Bu filmlerin etkisini anında hissettik. Yaz sezonunda turist sayısında yüzde 40 artış gördük. Bu talep ivmelenerek artıyor” diye konuştu. 2023'te 3 milyon turist geldiği bilgisini veren Ataoğlu, “2024 sonunda 4 veya 4.5 milyon turist rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu da yüzde 40-50 arası bir artış demek” ifadelerini kullandı. Ziyaretçilerin yüzde 60’ının Türkiye’den geldiğini kalanın ise Güney’den geçtiğini belirten Ataoğlu, "Başka ülkelerden gelen turistler Güney tarafından günübirlik olarak ülkemizi ziyaret ediyor, Rumların da zaten ziyaretleri oluyor" ifadelerini kullandı. Ataoğlu, en fazla Alman ve İskandinav turistlerin geldiğini söyledi.

RUSLARIN YENİ GÖZDESİ

Ataoğlu, 2016’dan itibaren yapılan turizm yatırımlarıyla kış turizminin de öne çıktığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kış turizmi esnafa ciddi katkı yapıyor. Bu dönemde bir hafta kalan turist, 1.000 avro civarında harcıyor. Özellikle adanın doğal ve kültürel güzelliklerini görmeye geliyorlar. Kışın da Alman ve İskandinav ziyaretçiler ön planda. Tanıtımlarımız Rumları rahatsız etti. Düşük sezonda sorun çıkarıyorlar. Ayrıca, Ukrayna Savaşı'nda Rumlar ve Rusların ters düşmesi sonucunda, Rus turist artık Güney’i tercih etmiyor. Onların da ilgisi söz konusu."

3 YILDA 15 BİN İLAVE YATAK

Yaz sezonunda otel doluluklarının yüzde 90’ları aştığını vurgulayan Ataoğlu, yeni yatak ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesinin sahip olduğunu aktaran Ataoğlu, “Turizm yatırımcıları memnun ve çoğu ikinci otellerini yapıyor. Limak, Kaya, Concorde gibi markaların ikinci yatırımları sürüyor. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bunların hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak” dedi.

KONAKLAMA YASASI YOLDA

Adada konutların da güçlü bir yatak kapasitesi sunduğunu söyleyen Ataoğlu, “Biz Airbnb ve kısa süreli konaklama üzerinden yaklaşık 50 bin yatağın turizmde kullanıldığını öngörüyoruz. Ancak hem daha güvenli olması hem de net verilerin takip edilebilmesi için yeni yasa üzerine çalışıyoruz. Düzenlemeyle turizmdeki konutları takip edebileceğiz” şeklinde konuştu. Adanın konut yatırımı için de en elverişli döneminde olduğunu anlatan Ataoğlu, bu yatırımın 5-10 yılda kendini amorti ettiğini kaydetti.







