Kenevir üretimi 21 şehre yayılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir yetiştirimini düzenleyen yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslağa göre, 21 ilde kenevir ekimi yapılabilecek. Lif, tohum ve sap üretimi için yetiştiriciler her yıl 1 Ocak–1 Nisan tarihleri arasında valiliklere başvurarak izin alacak. Çiçek ve yaprak üretimi için ise Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla ile Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırma gerekecek. Ayrıca çiçek ve yaprak üretimi Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek kota çerçevesinde yapılacak. İzin alınmaksızın yapılan ekimler imha edilecek.





YETİŞTİRİCİYE KATI BAŞVURU ŞARTLARI

Taslağa göre lif, tohum, sap gibi endüstriyel amaçlı kenevir yetiştiriciliği yalnızca Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde yapılabilecek. Bu illerin dışında kenevir üretimi yasak olacak. Bakanlık, ihtiyaç halinde yeni illeri üretim kapsamına alabilecek ya da mevcut illeri listeden çıkarabilecek. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için 1 Ocak–1 Nisan tarihleri arasında il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurulacak. Başvurularda adli sicil kayıtları, tohumluk sertifikası, ÇKS belgesi, arazi krokisi gibi belgeler talep edilecek. Arazi yapısı ve denetim kolaylığı izin için belirleyici olacak.





KOTA VE TMO DENETİMİ

Çiçek ve yaprak üretimi, taslağın en önemli yeniliklerinden biri. Tıbbi ürün ve sağlık ürünleri için kenevir yetiştiriciliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) koordinasyonunda yürütülecek. Gerçek ve tüzel kişilerden SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair belge, ruhsat ve tedarik sözleşmesi gibi çok sayıda evrak istenecek. Üretim kotası Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek, kota tahsisi için Sağlık ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon görev yapacak. Kişisel bakım ürünleri ve destek ürünleri için yapılacak üretimde de benzer şekilde TMO yetkili olacak.





ÜRETİM ALANLARINDA YÜKSEK GÜVENLİK

Tıbbi kenevir üretimi özellikle Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında yapılacak. Kapalı ve iklimlendirme sistemli tesislerde, kamera, ışıklandırma, alarm ve özel güvenlik personeli zorunlu olacak. Kişisel bakım ürünleri için üretim ise lif ve tohum amaçlı izin verilen illerde hem açık hem kapalı alanda yapılabilecek, ancak açık alanlarda giriş-çıkış kontrolü ve güvenlik çitleri gibi önlemler şart koşulacak.





Bilimsel araştırmalara özel izin

Hasat ve nakil süreçleri tamamen kontrol heyetleri veya teknik ekip nezaretinde gerçekleşecek. Ürün tartılıp mühürlenecek, Sağlık Bakanlığı kayıt sistemine işlenecek, fazlalık veya kullanılamayan kısımlar yerinde imha edilecek. İzinsiz kenevir yetiştiriciliği tespit edildiğinde bitkiler kanun hükümleri çerçevesinde imha edilecek ve konu adli mercilere intikal ettirilecek. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri de kenevir üzerine bilimsel araştırma yapabilecek ancak bu ürünler sadece araştırma amaçlı kullanılacak. Araştırma izni en fazla 5 yıl süreyle verilecek.



