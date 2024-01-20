Mondelez International’a bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Kent Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Toblerone markalı çikolatalarda tespit edilen bir uygunsuzluk üzerine toplatma kararı alındığı açıklandı. Firma yaptığı açıklamada OOY4033553 lot numaralı ürünleri geri çağırdı.
Plastik madde bulaştı
Firmanın tüketicilerden gelen şikayetler çerçevesinde yapılan inceleme sonrasında ürünlere plastik bir maddenin bulaştığını tespit ettiği öğrenildi.
Bulaşı kaynağı tespit edildi
Kent Gıda KAP’a yaptığı açıklamada bulaşı kaynağının tespit edildiğini ve tekrar oluşmasını engelleyecek önlemleri alacaklarını iletirken, bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini aktarmadı.