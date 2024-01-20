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Ekonomi

Kent Gıda KAP'a bildirdi: Toblerone çikolatalar piyasadan toplatılıyor

Kent Gıda, Türkiye'de satışını gerçekleştirdiği dünyaca ünlü Toblerone markalı çikolataları için geri çağırma kararı açıkladı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Toblerone Sütlü 100 gr." isimli üründe yabancı plastik madde bulaşına yol açan bir olay yaşandığı ifade edildi.

13:19 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:20 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Mondelez International’a bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Kent Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Toblerone markalı çikolatalarda tespit edilen bir uygunsuzluk üzerine toplatma kararı alındığı açıklandı. Firma yaptığı açıklamada OOY4033553 lot numaralı ürünleri geri çağırdı.


Plastik madde bulaştı

Firmanın tüketicilerden gelen şikayetler çerçevesinde yapılan inceleme sonrasında ürünlere plastik bir maddenin bulaştığını tespit ettiği öğrenildi.


Bulaşı kaynağı tespit edildi

Kent Gıda KAP’a yaptığı açıklamada bulaşı kaynağının tespit edildiğini ve tekrar oluşmasını engelleyecek önlemleri alacaklarını iletirken, bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini aktarmadı.


Kent Gıda tarafından KAP'a bildirilen açıklamanın tamamı şöyle:
"Mondelēz International tarafından İsviçre'de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye'de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır.

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre'de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.

Tek bir ürün bazında yapılan bu geri çağırmanın diğer Mondelēz International veya Toblerone ürünlerini etkilemediğini önemle ifade ederiz.
Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda da aşağıda bilgileri bulunan ürünü satın alan tüketicilerden, ürünü tüketmemelerini; iade ve telafi etmek üzere 0850 210 46 66 no'lu telefon hattı veya mondelezturkey@mdlz.com e-posta adresinden Mondelēz International Türkiye'nin tüketici hizmetleri ekibiyle iletişime geçmelerini rica ediyoruz."


#Kent Gıda
#Toblerone
#Çikolata
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