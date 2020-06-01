Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kepenkler açılıyor Yeni normalin ilk mesaisi bugün yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kepenkler açılıyor: Yeni normalin ilk mesaisi bugün yapılacak

Mart ayından beri mesai yapmayı bekleyen birçok sektör kontrollü sosyal yaşamın ilk gününe başladı. Ekonominin çarkları artık daha hızlı dönecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kovid-19’u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mart ayından beri mesai yapmayı bekleyen onlarca sektör kontrollü sosyal yaşamın ilk günü bugün başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki yıkıcı etkilerinin anlaşılmasının ardından dünya çapında birçok tedbir hayata geçirilirken, bu dönemde sağlık alanındaki başarısını ispatlayan Türkiye, uygulamaya aldığı tedbir sayısıyla da öne çıktı. Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un ekonomik ve sosyal etkilerini asgariye indirmek üzere pek çok ülke, kuruluş ve merkez bankası; parasal, mali ve makroihtiyati önlemler açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

EKONOMİNİN ÇARKLARI HIZLANACAK

Fotoğraf: Arşiv

Alınan tedbirler sayesinde dünyaya örnek olan Türkiye artık ekonomik faaliyetlerde normalleşme için düğmeye basıyor. Bugünden itibaren de restoran, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine başlarken, 65 yaş üstü işletme sahibi esnaf ve sanatkar işinin başına döndü.

1 Haziran tarihinden itibaren ise artık ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesi için mesai yapma zamanı geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, “Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi.

İŞ DÜNYASI TECRÜBE KAZANDI

Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile ‘virüs geçirmez’ yapmak bizim elimizde. Kovid-19’u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz” dedi. Avdagiç, “Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan ‘açık/kapalı’ yazılarını ‘koronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık’ hale getireceğimiz süreç başladı. Bu süreçle birlikte yeni normali üretime uyarlamamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. İş dünyasının geçen 3 ay içinde büyük bir tecrübe kazandığını ifade eden Avdagiç, “Şimdi tüm öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Kazandığımız tecrübeyi üretimle bütünleştirip ülkemizin ihtiyaç duyduğu hamleyi başlatma zamanı... En büyük gücümüz, her daim teyakkuzda olmamızdır. Yarından itibaren elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak” şeklinde konuştu.

ÖNLEMLER SAYESİNDE HIZLI BAŞLANGIÇ

Fotoğraf: Arşiv
  • Hükümetin aldığı önlemlerde salgın sürecinin atlatılması ve ekonomide toparlanmanın hızlanması için önemli rol oynadı. Bu önlemler arasında hükümetlerin hanehalkına ve firmalara yönelik mali destek paketleri, merkez bankalarının likidite destekleri, faiz indirim kararları ve varlık alım programları, regülatörlerin de finansal sektöre sağladığı esneklikler öne çıktı. Salgının finansal piyasalar, reel sektör ve hanehalkına yıkıcı etkilerinin anlaşılmasıyla devreye alınan tarihte görülmemiş bu destekler, şubat sonundan itibaren daha hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu. Bireyler ve şirketler açısından en büyük sorun; nakit akışlarında ani ve sert düşüşlerin yaşanması, borç çevirme kapasitelerinin azalması oldu. Sermaye piyasalarında riskli borçlanma araçları fiyatları ciddi şekilde düşerken, büyük kayıpları beraberinde getirdi ve kısa vadeli riskli varlıklara geçiş gözlendi.

THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi: Kapalı kutuda dağıtılacak
EKONOMİ
THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi: Kapalı kutuda dağıtılacak


Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
Londra, Berlin, Toronto...

Londra, Berlin, Toronto...

Protestolar yayılıyor.
PTT'de yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.