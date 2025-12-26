Kesintisiz elektrik için 14 milyarlık yatırım

Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından biri olan Doğu Karadeniz’de elektrik dağıtımı, iklim değişikliğiyle mücadele, afet yönetimi ve milyarlarca liralık yatırım gerektiren stratejik bir ekonomi alanı haline geldi. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’u kapsayan bölgede 1,6 milyon aboneye hizmet veren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), sert iklim koşullarına rağmen kesintisiz enerji için büyük bir dönüşüm sürecini hayata geçiriyor. Şirket, 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 14,03 milyar TL’yi aşan yatırım ile bölgenin elektrik altyapısını iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Çoruh EDAŞ Genel Müdürü Mehmet Aydın, Doğu Karadeniz’de iklim değişikliğinin enerji altyapısı üzerindeki baskıyı her geçen yıl artırdığını söyledi. Aydın, “Deniz seviyesinden 2 bin 820 rakıma kadar kesintisiz enerji sağlıyoruz. Bu, Türkiye’de çok az dağıtım bölgesinin karşı karşıya olduğu bir zorluk” dedi.





AFET ÖNCESİNDE MÜDAHALE

Son yıllarda afetlerin bölgede daha sık yaşandığını dile getiren Aydın, şirketin yaklaşımının “afet olmadan önce önlem” olduğunu aktardı. Bu kapsamda Çoruh EDAŞ, 61 ilçenin tamamında geçmişte yaşanan sel, heyelan, kar ve fırtına gibi afetleri kapsayan geniş bir veri tabanı oluşturdu. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analiz edilen bu veriler sayesinde riskler harita üzerinde katman katman inceleniyor. Aydın, “Mahalle mahalle, köy köy risk senaryolarımız var. Gerekirse dağıtım merkezlerimizi bile daha güvenli alanlara taşıyoruz” diye konuştu.





BUZLANMAYA KİMYASAL ÇÖZÜM

Kar ve buzlanmanın iletkenler üzerinde ciddi mekanik yük oluşturduğuna işaret eden Aydın, bu riski azaltmak için üniversitelerle iş birliği yaptıklarını anlattı. Aydın, iletkenlere sürülecek özel bir kimyasal ile buzlanmanın önlenip önlenemeyeceğine yönelik test çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.





20 bin hanelik tasarruf

Çoruh EDAŞ, son 4 yılda sadece planlı bakım çalışmaları için 2,7 milyar TL harcama yaptı. SCADA sistemi sayesinde abonelerin yüzde 90’ı uzaktan kontrol ediliyor. Şirket her yıl 51 bin armatürü LED’e dönüştürürken, bu sayede yıllık 10 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanıyor. Proje tamamlandığında tasarrufun 43 milyon kWh’ye ulaşması, bunun da 20 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelmesi bekleniyor.



