Elektrik şebekesine 100 milyarlık yatırım

EPDK beşer yıllık yatırım programları oluşturuyor. Önümüzdeki ocak ayında beşinci beş yıllık yatırım programı uygulanmaya başlayacak. Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 2020 yılındaki dördüncü tarife dönemi baz alınacak olursa yeni yılda beşinci uygulama döneminin yüzde 70 ve daha fazlası olabileceğini vurguladı. Erdoğan, “Henüz tarife hazırlık süreci devam ediyor. Dağıtım şirketlerimiz yatırım tavan tekliflerini revize edebilirler. Kamu tarafının da daha fazla yatırım yapılması konusunda telkinleri, beklentileri olabilecektir. O nedenle şu andaki elimizdeki şey, dördüncü tarife dönemi yatırım onaylı yatırım tavanının yüzde 70 daha fazlası gibi görünüyor. Ama bu yılın sonunda bunun ne kadar daha fazla olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Dördüncü tarife uygulama döneminin yatırım tavanı 2020 fiyatlarıyla 67 milyar Türk Lirası idi” diye konuştu. Yeni yatırım tutarının ise beşinci dönemde 100 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.





YAPININ KORUNMASINA YILLIK 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye’deki dağıtım şebekelerinin yeniden kurulması istendiğinde 150 milyar dolarlık bir maliyet olduğunu ifade eden Erdoğan, bu fiyat baz alınarak mevcut yapıyı korumak için de gerekli olan miktarın yıllık 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bir şey istiyorsak ve hepimiz için söylüyorsak, bir şekilde onun bedelini karşılamak durumundayız, ödemek durumundayız. Cep telefonumuzu daha iyi bir cep telefonu ile değiştirmek konusunda harcama yapıyoruz. Elektriğimizin daha kaliteli olması konusunda da harcama yapabilmeyi kabul etmek durumundayız. Elektrikli araba mı kullanmak istiyorsunuz, kullanabilirsiniz ama bunun da bir maliyeti var. Yani o maliyete katlanmak durumundayız. Daha yeşil bir dünya istiyorsak daha fazla yenilenebilir entegrasyonu için şebekeleri güçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.





DÖNÜŞÜM ZORUNLULUK

Elektrik dağıtımının bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin enerji dönüşümünü gerçekleştirmesinin zorunluluk olduğunu hatırlattı. Enerji dönüşümünün elektrifikasyon olduğunu ve elektrifikasyonun da güçlü, esnek ve dirençli şebekelerle mümkün olduğunu belirten Erdoğan, bu olmadığı takdirde iklim krizleri gibi konuların daha ağır maliyetleri olabileceğini söyledi. Erdoğan, “Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını düşüneceksek bugünden bazı maliyetlere katlanmamız gerekiyor ki ancak gelecek kuşakların bu evrende rahatça bizim de yaşadığımız gibi yaşayabilmelerini sağlayalım. Yoksa çok geç olacak” ifadelerini kullandı.





6 MİLYAR $ FİNANSMAN YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan finansmanda mutabık kaldıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Finansman, rüzgar ve güneşte hedeflediğimiz 120 bin megavat yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak" dedi.



