Kıbrıslı vatandaştan taksitli tatil talebi

Salgından dolayı uzun zamandır evde kapalı kalan yerli turist, 1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte harekete geçti. Dolulukların yüzde 45’e ulaştığı Türkiye’de önümüzdeki dönemde turizm hareketliliğinin daha artması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Özellikle tatil satın alımlarında taksit sayısının arttırılması ve tatil kredisi sağlanmasıyla yerli turist tatile çıkmaya başladı. Hatta Kıbrıs’taki soydaşlarımız da onlar için de taksit sayısının artırılması için taleplerde bulunuyor. Biz de, orada da taksit sayısının uzatılması için Kıbrıs Konsolosu’yla görüştük. Aynı zamanda Kıbrıs’a giden Türkler de taksitli tatil yapabilsin diye” değerlendirmesinde bulundu.

Müberra Eresin

DESTEK İSTİHDAM SORUNUNU ÇÖZDÜ

Konaklama sektöründe henüz istihdamla ilgili bir problem yaşanmadığına dikkat çeken Eresin, “Kısa çalışma ödeneği çıktığı için konaklama sektöründe istihdamla ilgili şu ana kadar bir problem yaşanmadı; kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlarımız da işsizlik ödeneğinden faydalandı. İstihdam Paketi’nin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. En kötü ihtimalle üç ay uzatılırsa biz şehir otelleri için çok faydalı olacak. Ödemelerin de üç ay ertelenmesini istiyoruz. Bu şekilde de para kazanamayacağız. Ama en azından istihdamı koruyacağız, çarklar dönecek” şeklinde konuştu.

BU SEZON TURİZMCİLER YERLİ TURİSTE ÇALIŞACAK

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Fotoğraf: Arşiv

Müberra Eresin, “Uzak Doğu, Orta Doğu, Polonya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan’ı temmuz ayında bekliyoruz. Avrupa için uçuş izinleri çıksa da eylüle kadar hareketlilik beklemiyoruz. Rusya’yla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl çarkları yerli turistle çevireceğiz. Bu nedenle yerli turisti kültür turları kapsamına şehir otellerine davet ediyoruz” diye konuştu.