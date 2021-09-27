Ekonomi Kiğılı İtalyanın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiğılı İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı İtalyanın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu
Kiğılı

Kiğılı'nın, Bolonga kentinde yeni açtığı mağazasında yapılan imza törenine, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, İtalyan kulübünün başkanı Christian Pavani, ilgililer ve davetliler katıldı.

Suerdem ve Pavani'nin imzaladığı anlaşmayla, Kiğılı 3+2 yıl olmak üzere İtalyan basketbol takımının sponsoru oldu.

Anlaşmaya göre, İtalyan kulübünün adı "Fortitudo Kiğılı Bologna" olurken takımın forma ve sahasında Kiğılı logoları yer alacak.

İmza töreninde, Fortitudo Kiğılı Bologna takımının yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Suerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya’ya yıllarca Türkiye’den futbolcuların, teknik direktörlerin geldiğini belirterek "Fakat bir takıma hiçbir marka ismini koymadı. Fortitudo Bologna takımı, Kiğılı oldu. Bu çok önemli bir olguydu bizim için. Hem Türkiye'miz açısından hem kendi markamız açısından güzel bir iş yaptığımızı, Türkiye'mizin bayrağını buraya diktiğimizi düşünüyorum." dedi.

Suerdem, Kiğılı'nın bu anlaşmayla tarih yazdığını ifade ederek "Modanın kalbi burası ve Kiğılı burada tarih yazdı. Modanın kalbinde, ilk defa bir Serie A'daki takımın başına Kiğılı ismi geldi. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu başardık ve Türk bayrağını getirdik, buraya diktik." diye konuştu.

Fortitudo Kiğılı Bologna Basketbol Kulübü Başkanı Christian Pavani de bugün Kiğilı bu anlaşmayı imzalamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Kiğılı çok önemli bir marka. Fortitudo Kiğılı olarak büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim görevimiz bu markanın İtalya’da da tanınmasını sağlamak. Dünyada çok iyi tanınan bir marka. Son derece mutluyuz. Sahaya bunu göstermek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu anlaşma İtalyan basınında da geniş yer buldu.

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