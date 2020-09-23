Kılıçdaroğlu'nun önerisine kahvehaneci esnafı eleştirisi: 52 yıllık kahvehaneciyiz böyle saçma bir fikir duymadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette hükümetin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi eleştirdi.

Her oyunda yeni kağıt açacaksın bu kadar basit!

Kahvehanelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit" diye konuştu.

OYNAT 00:42 Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu. BiP'te paylaş

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'Bu tarz bir öneri gülünç'

Söz konusu çıkış büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çıkışa dair yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan 52 yıllık kahvehane işletmecisi Turgay Ateş söz konusu öneriyi 'gülünç' buldu.

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Zeytinburnu'nda kahvehane işleten Turgay Ateş, pandemi kurallarına dikkat ediyor.

'Kahvehane bana babamdan kaldı'

İstanbul Zeytinburnu'nda esnaflık yapan Ateş şu ifadeleri kullandı: Babamdan aldım ben kahvehane işletmeciliğini. Aileden geliyor yani. 52 yıldır kahvehane işletiyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Her oyunda yeni kart açılsın' demiş. Komik yani.

'Hem maliyeti var hem de en çok temas edilen o'

Kart oyunu oynanması durumunda, örneğin 51 oynayacaklar. Baştan 10 lira kahveciye maliyet. Bunu kimse yapmaz. Hadi diyelim açtı o kart karılıyor, elden ele değişiyor. Yeniden karılıyor. Yani temasın en çok olduğu malzemedir kartlar.

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Müşterilere servis edilen bardaklar her seferinde detaylı yıkamadan geçiriliyor.

'Masalarda örtü yasak, oyun da oynanmaz'

Saçma bir fikir yani. Masaların üstünde örtü de yasak. Örtünün olmadığı yerde kağıt ve taş oyunu oynanamaz.

'Serbest kalırsa vakalar tırmanır'

Kahvehanelerde bu oyunları serbest bırakırlarsa vakalar tırmanır adım gibi eminim. Ben esnaf olarak zarar görüyorum ama vaka artmasındansa ben zarar edeyim.

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'Oyun oynatmaya uğraşmak yerine aidat almasınlar'

Odalar oyun oynansın diye uğraşacağına bize yardımcı olsun. Mesela kahveciler odası benden kayıt parası alıyor.

Mesela şu dönemde benden aidat almasın. Belediye benden çöp vergisi almasın.

'Biz Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına bakarız'

Bütün ensaf arkadaşlara çağrım Sağlık Bakanlığı'nın bize gönderdiği talimatlara uymamızdır. Başkası bizi ilgilendirmez. Önceliğimiz sağlık olmalı. Para her zaman kazanılır sağlık ise kolay kolay geri gelmez.