Kirada yüzde 25 sınırı 1 yıl uzatılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konutta kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Düzenlemenin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık sürenin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak kira düzenlemesine yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını kaydetti. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyleyen Tunç, bayramdan sonra bu konunun Meclis’in ilk işlerinden olacağını, sunulacak torba kanunla düzenlemenin yasalaşacağını bildirdi.

VATANDAŞIN ŞİKAYETİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ

Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlardan bazı şikayetlerin geldiğini ve bunlara duyarsız kalınamayacağını dile getiren Tunç, Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatlarla ilgili bazı tedbirler aldığını anlattı. Fahiş fiyatla ilgili ceza düzenlemelerinin daha önce yapıldığını anımsatan Adalet Bakanı, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun eylülden itibaren dava şartı haline geleceğini vurgulayarak, bu uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Bakan Tunç, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini belirtti.

HAFTA SONLARI DA SATIŞ YAPILABİLECEK

Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, bu konuda yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı. Yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirten Tunç, “4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabilecek. Hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı.







