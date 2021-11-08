Ekonomi Kirayı indirmek mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kirayı indirmek mümkün

Kiradaki fahiş fiyatlar kiracı ile ev sahiplerinin arasını bozdu. Bu nedenle mahkemeye başvuran kiracı ve mal sahiplerinde artış var. Hukukçular, “Şifahen bedelin artırılması ya da indirilmesi söz konusu değil. Kiracı rakamın düşmesi için dava açabilir” diyor.

Abone Ol Google News
Hamide Hangül Yeni Şafak
​Kirayı indirmek mümkün
Arşiv

Ev sahipleri ve emlakçılar, hızlanan kentsel dönüşüm ve üniversitelerin açılmasını fırsata çevirdi. İstanbul’da okul ve iş merkezlerine yakın birçok bölgesinde kiralar yüzde 300’e kadar fırladı. Kira gelirinin, fahiş oranlar karşısında düşük kaldığını düşünen ev sahipleri de “Oğlum ya da kızım gelecek” bahanesiyle mevcut kiracılarını çıkarmaya, sözleşme yenilememeye, şifahen mevcut rakamın 2-3 katı zam talep etmeye, ara artışlara, hatta adeta açık artırmayla daireyi farklı kişilere gösterip en yüksek rakamı ödeyene kiralamalara başladı. Ancak artışın, Tüketici Fiyat Enflasyonu’nun (TÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre belirlenen ve ekimde yüzde 17,09 olarak açıklanan yasal sınırı aşmaması gerekiyor.

Elvan Kılıç
Elvan Kılıç

UYUŞMAZLIK MAHKEMEDE BİTİYOR

Kirada fahiş yükselişler ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Zamda tavan oranın aşılmasına ve çeşitli bahanelerle evden çıkartılmak istenen kiracılar, ev sahiplerini dava için soluğu mahkemede aldı. Mülk sahipleri de 5 ve 10 yıl oturan kiracılarına tahliye için mahkemelerin yolunu tuttu. Kiralardaki fahiş artışlardan dolayı kiracı ve mal sahipleri arasında uyuşmazlıkların arttığına işaret eden Avukat Elvan Kılıç, “Son dönemde kira uyuşmazlıklarından kaynaklı açılan davalarda önemli bir artış oldu” dedi.

Arşiv
Arşiv

SÖZLEŞME BİR YILDAN KISAYSA ARTIŞ OLMAZ

Kira sözleşmesine ilişkin hükümlerin Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendiğine işaret eden Kılıç, kira artışının nasıl yapılacağının da aynı kanunun 344’üncü maddesinde yer aldığına açıkladı. Bu maddeye göre, kira artışı için sözleşmesinin bir yıldan daha uzun süreli olması gerektiğinin altını çizen Avukat Elvan Kılıç, “Kira artış üst sınırı kanunla çizilmiştir. Madde gereği, en yüksek artışın, bir önceki kira yılında TÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre değişim oranını geçmemek koşuluyla yapılması gerekiyor. Kira başlangıcına göre hesaplanacak, kira yılı için belirlenen şartın dışında yapılan artışlar geçerli değildir” bilgisini verdi.

Fahiş kira fiyatlarıyla gündemden düşmeyen ev sahiplerini üzen haber: Kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir
EKONOMİ
Fahiş kira fiyatlarıyla gündemden düşmeyen ev sahiplerini üzen haber: Kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir

‘HAKKANİYET’ KRİTERİ

Kira sözleşmelerinin, zayıf konumdaki kiracıyı koruma niyetinde olduğuna işaret eden Avukat Elvan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ev sahibi kiranın artırılması, kiracı da düşürülmesi için tespit davası açabilir. Beş yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak, hakkaniyete uygun biçimde kira bedeli belirlenecektir. Her kira sözleşmesi kendi içerisinde özel şartları barındırmakta olup, şifahi olarak yapılacak bildirimler ile kira bedelinin artırılması ya da indirilmesi söz konusu değildir.”

Ali Güvenç Kiraz
Ali Güvenç Kiraz

Mal sahipleri de tahliye davasında

  • Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kiracı-mal sahibi ilişkisinin son dönemde çok bozulduğunu vurguladı. Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan davaların arttığını, kira bedelinin düşük kaldığını düşünen ev sahiplerinin tahliye davalarına başladığına işaret eden Kiraz, “Yoğun bir talep var. İki şekilde davalar arttı. Mal sahipleri, yeri tahliye için tahliye davası açıyor. Kira sözleşmesi 10 yılı doldurduğunda tahliye hakkını deniyor. Kiracılar ise pandemi nedeniyle uyarlama, yani kiraların düşürülmesi için çok dava açıyor” açıklamasında bulundu.

Kira artışında üst sınır %17
EKONOMİ
Kira artışında üst sınır %17


Fenerbahçe ligde kazanamıyor

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

F.Bahçe, son dakikada atılan penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
Kadıköyde yeniden istifa sesleri

Kadıköy'de yeniden istifa sesleri

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil.

Galatasaray'dan <br>kritik kayıp

Galatasaray'dan
kritik kayıp

Zirve ile arasındaki puan farkı '9' oldu.

​7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı
Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı
Gündem

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı

İstanbul Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı yaşandı. Yeni nesil haberciliğin merkezi olacak okulda deneyimli gazeteciler, muhabirlik ve editörlük alanındaki deneyimlerini kursiyerlere aktaracak.
Bakan Akar 'Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32 bin 859
Gündem

Bakan Akar 'Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32 bin 859

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkkan’ın böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek, “Böylesine büyük bir terbiyesizliğin içine düşmesi affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır ama böylesine büyük bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.