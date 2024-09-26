Kırgızistan’la e-ticaret teması

PttAVM, Türk Cumhuriyetleri ile geliştireceği e-ticaret atağına Kırgızistan’la başladı.
Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu’da da e-ihracat ağını giderek geliştiren PttAVM, bir yandan da Türk Cumhuriyetleriyle iş birliği ağını genişletecek. PttAVM, Türk Cumhuriyetleri ile geliştireceği e-ticaret atağına Kırgızistan’la başladı. Kırgızistan’da ilki düzenlenen toplantıda Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Türkiye ile yapacakları iş birliği ile Kırgızistan’da posta sisteminin önemli ölçüde modernize edileceğini söyledi. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bölgede Türkiye’nin e-ihracatına büyük katkı sağlayacak benzer iş birlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.