Kırgızistan’la e-ticaret teması

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil toplu iş görüşmeleri bugün Hannover'de başladı. Alman sendika liderleri, altı fabrikada yaklaşık 130 bin Volkswagen çalışanı için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlangıcında, Volkswagen'e grev tehdidinde bulundu ve işçileri işten çıkararak "tarihi bir hata" yapmaması konusunda uyardı.