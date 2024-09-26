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Ekonomi
Kırgızistan’la e-ticaret teması

Kırgızistan’la e-ticaret teması

Mehmet Güney
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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PttAVM, Türk Cumhuriyetleri ile geliştireceği e-ticaret atağına Kırgızistan’la başladı.

Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu’da da e-ihracat ağını giderek geliştiren PttAVM, bir yandan da Türk Cumhuriyetleriyle iş birliği ağını genişletecek. PttAVM, Türk Cumhuriyetleri ile geliştireceği e-ticaret atağına Kırgızistan’la başladı. Kırgızistan’da ilki düzenlenen toplantıda Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Türkiye ile yapacakları iş birliği ile Kırgızistan’da posta sisteminin önemli ölçüde modernize edileceğini söyledi. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bölgede Türkiye’nin e-ihracatına büyük katkı sağlayacak benzer iş birlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.



#Kırgızistan
#ekonomi
#e-ticaret

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