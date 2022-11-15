Ekonomi Kış turizmi yazı aratmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kış turizmi yazı aratmayacak

Bu yıl 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye, yaz sezonunun kapanmasıyla kış turizminde hazırlığa başladı. Özellikle Rus ile İranlı turistlerin kayak merkezlerine yoğun talep gösterdiğini söyleyen ve rezervasyonlara işaret eden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kış döneminde otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında olacak” dedi.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Kış turizmi yazı aratmayacak
​Kış turizmi yazı aratmayacak.

Yaz sezonunu yüzde 100’e yakın dolulukla tamamlayan Türk turizmi, kış için hazırlıklara başladı. Rus ve İranlı turistlerin Türkiye’nin gözde kayak merkezlerine yoğun talep gösterdiğni ve rezervasyonlardaki hareketlilğe dikkat çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya son gelişmeleri dair değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin yıl içinde 2 kez güncellediği turizmde bu yıl 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir hedefleniyor.

BU KIŞ DİNAMİK BİR SEZON OLACAK

Türkiye’nin kış turizminin bu sezon en az yaz kadar hareketli geçeceğini söyleyen Bağlıkaya, “Yurt dışı pazarında charter seferler planlandığı için rezervasyonlar daha erken başlıyor. Seyahat acentalarımız bu yıl, kış turizmi açısından geçtiğimiz yıla nazaran daha hareketli bir sezon bekliyor. Kayak merkezlerimiz yoğun talepler doğrultusunda yeni sezona dinamik ve heyecanlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

RUSLAR KARS VE ERZURUM’A GİDİYOR

Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep gören Türkiye’nin kayak merkezleri, Rusya, İran, Polonya pazarlarının yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden de ilgi görüyor. Özellikle Kayseri, Erzurum ve Kars illeri, daha çok Rusya ve İran turistlerinin dikkatini çekiyor. Avrupalı turistler tarifeli seferlerle gitmeyi tercih ettiğini söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘‘Kayseri, Erzurum ve Kars bölgesi daha çok Rusya, İran pazarlarından turist alıyor. Bu yıl Rusya’dan Kayseri’ye haftada 5 gün charter sefer yapılması planlanıyor. Polonya pazarından ise haftada bir charter sefer planlandı’’ ifadelerini kullandı.

ULUDAĞ’DA YER YOK

Öte yandan Kayseri’nin ciddi bir iç pazar potansiyeli de bulunuyor. Özellikle Ankara, Adana, Mersin, Hatay gibi karayolu ulaşımının kısa sürdüğü yakın şehirlerden ve İstanbul ile İzmir’den ziyaretçi ağırlıyor. Bağlıkaya ‘‘Turizmciler kış dönemi için anlaşmalarını yaptılar. Kış döneminde otellerin doluluk oranı yüzde 90 civarında olacak’’ dedi. Uludağ Kayak Merkezi’ne genellikle Avrupa pazarından rezervasyon talebi alındığını belirten Bağlıkaya, ‘‘Ayrıca Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor. İç pazarda da her geçen yıl, Uludağ’ın misafir sayısı yükseliyor, popülaritesi artıyor. Çünkü bölgede her gelir grubuna uygun ürün bulmak mümkün’’ açıklamasında bulundu.

PANDEMİ ÖNCESİ SEZON YAKALANACAK

2021 yılı Aralık ayı ve 2022 yılının Ocak-Şubat aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 169 oranında artarak 4,7 milyon kişiye yükseldiğini belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Dolayısıyla pandemi sonrası başlayan toparlanmanın önümüzdeki kış sezonunda da devam edeceğini ve kış aylarındaki yabancı ziyaretçi sayısında pandemi öncesi dönem seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.’’ Türkiye genelinde kış sporları temalı 29 adet turizm merkezi bulunuyor.

Sinan Mısırlı
Sinan Mısırlı

PALANDÖKEN’DE SEZON 1 ARALIK’TA AÇILIYOR

  • Dedeman Hotel İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Mısırlı, “Bu yıl da 1 Aralık itibarıyla sezonumuzu açacağız. Bu sezonda doluluklarda yerli turistin yüzde 60, yabancı turistin yüzde 40 pay almasını öngörüyoruz. Yılbaşı ve sömestre dönemlerine yönelik beklentimiz ise yüzde 100’e yakın bir doluluk. Palandöken Kayak Merkezi’de geçtiğimiz yıllarda yerli turistler başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, İran ve Azerbaycan ile birçok Avrupa ülkesinden gelenler oldu. Bu yıl da aynı ülkelerden yoğun talepler alıyoruz” dedi.

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