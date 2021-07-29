Sinpaş GYO’nun iştiraki Kızılbük GYO halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 4-6 Ağustos, hisse fiyatı 15.80 TL olarak belirlendi. Halka arz gelirlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesinin yanısıra, bir kısmı da borç ödemesinde kullanılacak.

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik.

Turizm ve devre mülk alanında faaliyet gösteren Sinpaş GYO iştiraki Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Kızılbük GYO) halka arz ediyor. Halka arzda ek satış hariç halka açıklık oranının yüzde 25 olması beklenirken, payların halka arz fiyatı 15.8 TL olarak belirlendi. Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, halka arzından elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş’ın sermaye yapısını güçlendirmek için kullanılacağını, bir kısmının borç ödemede de kullanılacağını ifade etti.

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YATIRIMA İNDİRİM FIRSATI

Kızılbük GYO’ya yatırım yapanlar için alternatif teşvikler hazırladıklarını belirten Çelik, bu seçenekleri şöyle açıkladı: “Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasıyla 180 gün hesaplarında tutarlarsa, 180 günün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere yüzde 15 Bonus Pay alma hakkı kazanacak. Yine hisseler 180 gün tutulduğunda Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO konut veya devre mülkte yüzde 20 indirim çeki kazanabilir.”