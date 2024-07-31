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Ekonomi

KOBİ'ler ihracatla büyüyor

Türkiye’de e-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu platformlar sayesinde satışlarını katlayan KOBİ’ler kısa sürede işlerini büyütme şansını yakaladı. E-Ticaret Kanunu’nda yerli şirketlerin Çinli dev rakipleri karşısında korunması ve KOBİ’lerin ihracatının daha da artması bekleniyor.

Burak Karaca
04:00 - 31/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 01:06 - 31/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler de talep artışıyla birlikte üretimini güçlendirdi. Ar-Ge ve Ür-Ge dönüşümüne ayak uydurmayı başaran firmalar, küresel çaptaki sorunları avantaja çevirdi. KOBİ’lerin bireysel olarak işlerini büyütmelerinin yanı sıra KOSGEB, hem makine parkını geliştiren hem de yurt dışına açılarak ihracata başlayan işletmelere destek sunuyor.

228 ÜLKEYE TÜRK ÜRÜNÜ ULAŞIYOR

Şu anda yaklaşık 228 ülkeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1’in üzerine çıkaran Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler önemli söz sahibi konumuna geldi. 5 yıl öncesinde yaklaşık 60 bin KOBİ ihracat yaparken, günümüzde bu sayı 100 bin bandına kadar çıktı. KOBİ’lerin yurt dışı satışları 100 milyar dolara doğru hızla ilerliyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi.

YERLİ İŞLETMELER KORUNACAK

Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor. Bu havuzda e-ticaret platformları büyük rol oynuyor. Son olarak ‘E-ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler komisyonda kabul edildi. Atılacak adımlar sayesinde e-ticarette Türkiye satışlarını 100 katına çıkaran Çinli devlere karşı yerli şirketler desteklenecek. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, “200 bin KOBİ'nin 400 milyar TL'lik ihracatı için ön hazırlık yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ar-Ge öncelikli hale geldi

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanında ağırlık vermeye başlayan işletmeler, katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor.



#KOBİ
#İhracat
#Ekonomi
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