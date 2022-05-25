KOBİ’ler müşteriyi dijitalde buluyor

Ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçi firmaları satın almak isteyen alıcı firmalarla buluşturan yerli ve milli sanayiplatformu.com, Türkiye’nin dört bir yanından pek çok firmanın yer aldığı geniş tedarikçi havuzu ile dikkat çekiyor. Günümüzde ihtiyaç duyulan en güçlü argüman olan bilgiyi en hızlı şekilde paydaşlarına ulaştıran platform, tedarikçi için potansiyel alıcıyı kendisi bularak ticaretin formunu ve kurallarını değiştiriyor. Sistemin kendi başına bir satın alma danışmanı gibi çalışması sanayiplatformu.com’u dijital çözüm ortağına dönüştürüyor.

DÖRT ANA SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ

Özellikle KOBİ ölçeğindeki birçok firmanın dijital çağa ayak uydurmada çeşitli sorunlarla karşılaşırken, firmalar sanayiplatformu.com aracılığıyla hem dijitalleşiyor hem de doğru ya da alternatif tedarikçiye kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal, platform aracılığıyla makine imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, hırdavat ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdiklerini söyledi. Yumrukçal, “Platformumuz, uzun zaman harcayarak en iyi iş ortağını bulma çabasını ortadan kaldırıyor” dedi.

İŞLETMEYE ÖZEL FİLTRELEME

Sanayiplatformu.com’un, nokta atışı bir hizmet anlayışı ile çalıştığını belirten Lale Yumrukçal, şunları söyledi: “Üye firma; detaylı sektör dizinine, konuma, şirket türüne, çeşitlilik durumuna göre aramalarını filtreleyebiliyor. Tek tıkla birden fazla seçim yapılarak firma/firmalara talep göndermeye imkân tanıyan platformumuz, KOBİ’lere tanımlanan panelde firmaların geçmiş faaliyetlerini de gösteriyor.”

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Lale Yumrukçal

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