Ekonomi KOBİler müşteriyi dijitalde buluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’ler müşteriyi dijitalde buluyor

Tedarikçilerle satın almak isteyen alıcı firmaları bir araya getiren sanayiplatformu.com, işletmelerin dijital çözüm ortağı oluyor. anayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal, platform aracılığıyla makine imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, hırdavat ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdiklerini söyledi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
KOBİ’ler müşteriyi dijitalde buluyor
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Ticaretlerini büyütmek isteyen tedarikçi firmaları satın almak isteyen alıcı firmalarla buluşturan yerli ve milli sanayiplatformu.com, Türkiye’nin dört bir yanından pek çok firmanın yer aldığı geniş tedarikçi havuzu ile dikkat çekiyor. Günümüzde ihtiyaç duyulan en güçlü argüman olan bilgiyi en hızlı şekilde paydaşlarına ulaştıran platform, tedarikçi için potansiyel alıcıyı kendisi bularak ticaretin formunu ve kurallarını değiştiriyor. Sistemin kendi başına bir satın alma danışmanı gibi çalışması sanayiplatformu.com’u dijital çözüm ortağına dönüştürüyor.

DÖRT ANA SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ

  • Özellikle KOBİ ölçeğindeki birçok firmanın dijital çağa ayak uydurmada çeşitli sorunlarla karşılaşırken, firmalar sanayiplatformu.com aracılığıyla hem dijitalleşiyor hem de doğru ya da alternatif tedarikçiye kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Sanayiplatformu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal, platform aracılığıyla makine imalatı, talaşlı imalat ve diğer işçilikler, hırdavat ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdiklerini söyledi. Yumrukçal, “Platformumuz, uzun zaman harcayarak en iyi iş ortağını bulma çabasını ortadan kaldırıyor” dedi.

İŞLETMEYE ÖZEL FİLTRELEME

Sanayiplatformu.com’un, nokta atışı bir hizmet anlayışı ile çalıştığını belirten Lale Yumrukçal, şunları söyledi: “Üye firma; detaylı sektör dizinine, konuma, şirket türüne, çeşitlilik durumuna göre aramalarını filtreleyebiliyor. Tek tıkla birden fazla seçim yapılarak firma/firmalara talep göndermeye imkân tanıyan platformumuz, KOBİ’lere tanımlanan panelde firmaların geçmiş faaliyetlerini de gösteriyor.”

Lale Yumrukçal
Lale Yumrukçal

ÜRÜN VE EKİPMANLAR SERGİLENEBİLİYOR

  • Firmaların satın alma ya da fason işçilik taleplerine platform üzerinden cevap verebildiğini dile getiren Lale Yumrukçal, “Firmalar, aynı zamanda ellerindeki fazla stokları, kampanyalı ürünleri ya da satışını yapmak istedikleri ikinci el makine ve ekipmanları kolaylıkla sergileyebiliyor” diye konuştu. Yumrukçal, tüm bunlara ek olarak sanayiplatformu.com’un, şirketlere kendilerine özel firma sayfası açma imkânı da sunduğunu söyledi.

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