Ekonomi KOBİler Turkcelle emanet
İŞ DÜNYASI

KOBİ’ler Turkcell’e emanet

Türkiye’nin dijitalleşmesinin yolu KOBİ’lerden geçiyor. Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti vermek üzere kurulan Turkcell’in iştiraki ‘Turkcell Dijital İş Servisleri’, küçük ve orta ölçekli şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik ediyor. Şirket bu sayede maliyetleri en aza indirerek, kesintisiz hizmetle verimliliğini en üst seviyeye taşıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyümeyi hedefleyen şirketlerin yolu dijitalleşmeden geçiyor. Yaşanan dönüşüm sürecine erken dahil olan işletmeler, iş verimliliğini artırarak ekonomiye daha çok katkı sağlıyor. Güçlü teknolojik altyapısıyla Turkcell, firmaların bu yolculuklarında, yeni grup şirketi 'Dijital İş Servisleri' sayesinde uçtan uca bilgi teknolojileri hizmetine ortak oluyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerle şirket ve kurumlar, tüm bilişim ihtiyaçlarını Turkcell’e emanet edebiliyor.

TÜRKİYE DİJİTALLEŞİYOR

Altyapı kurulumundan güvenliğe, veri merkezinden bulut hizmetlerine anahtar çözümler sunan servisin sağladığı teknolojilerle, işletmeler yüksek yatırım maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan dijital dönüşüm yolculuğuna çıkabiliyor. Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda en önemli parçalardan birini KOBİ’ler oluşturuyor. Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi, küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanarak, işlerini dijital dünyaya tam ve eş zamanlı entegre edebilmeleri için çalışmalarını yürütüyor.

İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Ceyhun Özata

Bu sayede firmalar rekabette güçlenirken iş verimliliğini artırıyor, müşteri ihtiyaçlarını doğru karşılayıp iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Böylece süreç çok daha hızlı tamamlanıyor. KOBİ olarak nitelendirilen işletmelerin dijital ihtiyaçlarının karşılanmasının çok kritik olduğuna dikkat çeken Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Ocak ayında kurduğumuz yeni grup şirketimiz Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri dâhil olmak üzere, uçtan uca katma değerli servisler sunuyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.

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YENİLİKÇİ İŞ UYGULAMASI

Turkcell, yenilikçi iş uygulaması “E-Şirket” platformuyla da işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkânı sunuyor. Bu uygulama: Muhasebe, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve E-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor. İşletme maliyetlerini düşüren proje, şirketlerin çalışma hızını arttırıp daha dinamik yapıya kavuşmalarını sağlıyor. Tüm işletmeler bu hizmeti 1 ay süresince ücretsiz deneyebiliyor.

  • ‘TURKCELL DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ’NİN İŞLETMELERE SUNDUĞU HİZMETLER
  • * Ekip Mobil, saha ekibini ve ekipmanlarını dijital harita üzerinden anlık takip edip, ekip ve görev yönetiminde maksimum verimlilik sağlıyor.
  • * Yaani Mail İş İçin, müşterileriyle iletişim ihtiyaçlarını güvenli, daha az maliyetli karşılayan yerli e-Posta olarak hizmet veriyor.
  • * E-Şirket, finansal süreçlerin yönetimi ve mevzuatlara uyumlu olabilmeyi sağlıyor.
  • * Turkcell Akademi ile çalışanların eğitimleri planlanabiliyor.
  • * Akıllı Wi-Fi ile müşterileriyle yakın temas kurup onlara kaliteli hizmet verebilmelerini sağlıyor.


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