KOBİ’lere 5 yıllık yeni yol haritası

Son yıllarda KOBİ’ler ve yerli girişimler önemli işlere imza atarak, isimlerini dünya pazarına daha fazla duyurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar’ başlığıyla duyurduğu AK Parti’nin 5 yıllık planlamasına göre, önümüzdeki yıllarda da KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik önemli destekler verilecek. KOBİ’lerin finansmana erişim süreci basit hale getirilecek.

5 ÜLKEDE TEKNOLOJİ PAZARLAMA OFİSİ KURULACAK

Yine kitle fonlaması başta olmak üzere, işletmelerin yenilikçi finansman imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlanacak. KOBİ’lerin diğer firmalarla ortaklıklar kurularak büyümeleri teşvik edilecek. Doğrudan ve dolaylı ihracat yapan KOBİ sayısını artırılacak, kesintili ihracat yapan KOBİ’lerin ihracatında süreklilik sağlanacak. KOBİ’lerin yerli tedarik zincirini güçlendirecek büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenmelerini teşvik edilecek. Ayrıca, 2028 yılına kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulması planlanıyor.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER İÇİN DAHA ETKİN ADIMLAR

Üretimde bir süredir yaşanan dönüşümün KOBİ’ler özelinde de etkilerine yönelik olarak seçim beyannamesinde önemli adımlar dikkat çekiyor. Planlamaya göre, yeşil dönüşümü KOBİ’lere yaygınlaştıracak yenilikçi programlar hayata geçirilecek. Genç ve kadın girişimciliğine yönelik desteklerimizi artırarak sürdürülecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnafa ilave faiz desteği sağlayarak desteklerin etkinliği artırılacak.

Esnaf kümelenmelerine destek

‘Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar’ yol haritasında esnaflara yönelik adımlar da yer alıyor. Programa göre esnaf ve sanatkarların kümelenmeleri ve kooperatifleşmeleri desteklenecek. Yine esnafların tüketimini yenilenebilir enerjiden sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri geliştirilecek. 81 ilde Ar-Ge ve yenilikçilik ile devlet yardımları düzenlenecek. E-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimlerini kolaylaştıracak programlar hayata geçirilecek. Ahilik Sandığı’nı aktif bir biçimde kullanılarak esnaf ve sanatkarların daha güvenli bir biçimde faaliyet göstermeleri sağlanacak.















