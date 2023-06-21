KOBİ’lerin finansman havuzu genişliyor

Türkiye ekonomisinin belkemiği konumundaki KOBİ’lerin finansman sorunlarını aşmak için somut adımlar atılıyor. Daha önce 5 yıllık seçim beyannamesinde de KOBİ’lerin finansmana erişimi daha da kolaylaştırılması, doğrudan ya da dolaylı ihracat yapan KOBİ sayısını artırılması ve KOBİ’lerin ihracatında süreklilik sağlanması yönünde hedeflere yer verilmişti. KOBİ ölçeğindeki işletmelerin finansman ihtiyacına yönelik müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, Eximbank’ın KOBİ’lere sağladığı kredi hacim oranının yüzde 25,8’e yükseleceğini açıkladı.

2022’DE 19,6 MİLYAR DOLAR KREDİ KULLANDIRILDI

Türk Eximbank, geçtiğimiz yıl 11 bin 976 firmaya 19,6 milyar dolarlık kredi kullandırdı. Banka aynı zamanda, 25,3 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta kapsamına alarak, ihracatçılara güvenle satış yaptıkları bir ortam oluşturdu. Toplam 45 milyar dolar ihracat desteği sağlandı. 2023 yılında ise toplam desteğin 50 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

EXİMBANK DESTEKLERİNİN YÜZDE 99’U KOBİ’LERE

2022’de Türk Eximbank desteklerinden ilk defa yararlanan 1.744 firmanın yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturdu. Banka hizmetlerinden faydalanan ihracatçılar içerisinde KOBİ’lerin payı 2022 yılında yüzde 81’e yükseldi. Eximbank’ın destek sağladığı ihracatçı sayısı 2022’de 16 bine ulaştı. Türk Eximbank 2018’de 9 bin 462 firmaya 26,9 milyar dolar, 2019’da 10 bin 472 firmaya 26,7 milyar dolar, 2020’de 10 bin 612 firmaya 28,5 milyar dolar, 2021 yılında 10 bin 935 firmaya 22,5 milyar dolar kredi desteği sağladı.

Üreticiye kredi, ihracatçıya sigorta

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları, döviz kazandırıcı hizmet firmalarını ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimci/müteahhitleri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programları ile destekliyor. Banka ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto ediyor.







