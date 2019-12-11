KOBİ’nin finansal danışmanı cepte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) Türkiye’deki toplam şirketlerin yüzde 99’unu, istihdamın da yüzde 75’ini oluşturuyor. BDDK verilerine göre ise KOBİ kredilerinin bankacılık sektörü toplam krediler içerisindeki payı sadece yüzde 26. Nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla uzun zaman ve büyük gayret harcayan firmalar, doğru çözüme ulaşamıyor. Finans kurumları için de satış süreçleri oldukça maliyetli ve uzun. İş hayatına yazılım geliştirici aolarak başlayan ve bu bilgiler ışığında harekete geçen girişimci Elif Özdemir, kurucu ortağı ile, bu ihtiyaca cevap verebilmek için Fon Radar'ı hayata geçirmiş. Uygulama ile KOBİ’ler vadeli alacaklarına karşılık en uygun alternatife çok kısa sürede ulaşırken, finansal kurumlar da düşük bütçe ile yeni pazarlara erişebiliyor.

Elif Özdemir

NAKİT AKIŞINI YÖNETİYOR

KOBİ’lerin nakit akışlarını yönetmelerine yardım etmek için, onları finansal kurumlar ile biraraya getiren, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı bir dijital platform kurduklarını anlatan Elif Özdemir, uygulamanın kullanımına ilişkin şunları kaydetti: "KOBİ, Fon Radar iOS ve Android uygulamalarına faturalı çeklerinin görüntüsünü yükler ve Fon Radar’a kayıtlı kurumlar arasından teklif almak istediklerini seçer. Finans kurumları KOBİ'nin talebine teklif gönderiyor. KOBİ kısa sürede gelen tekliflerden, lokasyon ve tutara bakarak, en uygun olanı onaylayıp, en yakın şubeden parasını alıyor."

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ÜRÜNE YOĞUN İLGİ VAR

Elif Özdemir, girişime başlama süreçlerini ise şu şekilde özetledi: “Ortağım Okan Ünlüçerçi, KOBi’lerin nakit akışlarını yönetmelerine yardım etmek için onları finansal kurumlar ile birleştirecek bir dijital platform oluşturma fikrini benimle paylaştı ve fikrimizle bu sene mayıs ayında İTÜ Çekirdek’e başvurduk. Aldığımız girişimcilik eğitimi sırasında ürün prototipimizi geliştirdik, KOBİ’lerle test etmeye başladığımızda, ürüne ilginin yüksek olduğunu gördük.”



HEDEF LONDRA’DA OFİS AÇMAK

İki ay önce başladıkları düşük bütçeli pazarlama faaliyetleriyle 60’dan fazla KOBİ üye elde ettiklerini anlatan Özdemir, “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) şirketleri ve GSM operatörleri ile de görüşme halindeyiz” dedi. 2020 yılında yürürlüğe girecek e-çek ve e-senet kanunlarına hazırlık olarak bu modülleri geliştireceklerini ifade eden Elif Özdemir, “Makine öğrenmesi ile beraber KOBİ’ye akıllı finansal çözümler önermek, KOBİ’nin cebindeki finansal danışmana dönüşmek istiyoruz. Ayrıca Londra’da da ofis açarak, Fon Radar KOBİ çözümlerini orada da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.