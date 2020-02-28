KOBİ’nin iş ortağıyız

Türkiye Finans, ekonominin dinamiği olarak görülen KOBİ’lere yönelik finansman desteğini sürdürüyor. Sadece finansman desteğiyle değil iş ortaklığı anlayışıyla hareket ettikleri bilgisini paylaşan Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, “Bu doğrultuda farklı sektörlerdeki müşterilerimize spesifik çözümler geliştirmeyi önceliğimize alıyoruz. KOBİ’lerimizin mal ve hizmet alımlarına aracılık ediyor; büyüme için ihtiyaç duydukları finansman seçenekleri ve işlerini kolaylaştıracak çözümler geliştiriyoru” dedi. Ticaret ve Sanayi Odaları ile de özel protokoller imzaladıklarını aktaran Akşam, bu odaların üyelerine avantajlı komisyon ve uygun kâr oranlarıyla kaynak sağladıklarını ifade etti.

SERMAYE İHTİYACINA HIZLI ÇÖZÜM

Türkiye Finans’ın KOBİ’lere yönelik ürünlerinin her geçen gün çeşitlendiğini söyleyen Akşam, sektördeki değişime de dikkat çekti. KOBİ’lere yönelik fark yaratan ürünler hakkında da örnekler paylaşam Akşam şunları söyledi: “İşletmelere yönelik sunduğumuz hizmetlere örnek vermemiz gerekirse; Türkiye Finans tarafından geliştirilen ve katılım bankacılığında bir ilk olan Esnek Destek Finansmanı ile firmaların ticari faaliyetlerine yönelik kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine ve böylece nakit yönetimlerini sağlıklı ve verimli şekilde yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Kullanım esnekliği sunan Esnek Destek Finansmanı ile müşteriler, nakit akışlarına en uygun ödeme koşullarına sahip oluyor ve kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.”

ÜRETİM İÇİN ÜRETİCİNİN YANINDA

Türkiye Finans olarak KOBİ’lerin verimliliklerinin artışına ve daha fazla üretim için gerekli ortamın oluşmasına katkı sağlayacak faaliyetlere odaklandıklarını belirten Murat Akşam, “Bu kapsamda özellikle imalat makinaları ve katma değer sağlayacak diğer makine parkuru yatırım mallarının orta ve uzun vadeli finansmanına yönelik hızlı ve kolay leasing çözümleri sunuyoruz” dedi. Leasing işlemlerini uçtan uca yapabildiklerini aktaran Akşam, bu sayede müşterilerin herhangi bir yatırımında yalnızca leasinge konu olan alanlarda değil yatırımın tüm alanlarında tek bir paket halinde fon desteği sağlayabildiklerini söyledi.

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TEDARİK ZİNCİRİ KONTROL ALTINDA

Murat Akşam, nakit yönetimi ürünleriyle de KOBİ’lerin yanında olduklarını vurguladı. “Destek Çek ile çek ödeme gününde müşterimizin yanında olurken, Ticari Kart çözümlerimizle hem satıcılarına olan ödemelerinde hem de piyasaya olan ödemelerinde müşterilerimizin yanındayız” diyen Akşam, Doğrudan Borçlandırma Sistemi ve Tedarikçi Finansmanı ürünlerinin tüm fonksiyonlarıyla, KOBİ’lerin tedarik zincirini uçtan uca en etkin biçimde yönetmesini sağladığını kaydetti.

GLOBAL KOBİ’YE MASRAF PAKETİ

Murat Akşam global kapıları aralayan KOBİ’lere yönelik ise şunları söyledi: “Yurt dışı piyasalarda da aktif olan KOBİ’lerin maliyetlerini de yönetebilmesi için ithalat ve ihracat ürünlerini kapsayan Masraf Paketlerimiz’i geliştirdik. Masraf Paketlerinde olduğu gibi birçok ürün ve hizmetimizi dijital kanallarımızda, 7/24, hızlı, kağıtsız, kolay, self servis sunuyoruz. KOBİ’lerimize özel terzi işi çözümler sunmak ve Açık Bankacılık’ın piyasaya getirdiği yeniliklere öncülük eden banka olmak yolunda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu amaç yolunda finteklerle olan iş birliklerimizi arttırıyoruz. Türkiye Finans olarak KOBİ’lere sadece hizmet sunan değil, onların hayatına katılan banka olmayı amaçlıyoruz.”