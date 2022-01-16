Kocaeli'ye 910 milyonluk konut yatırımı

İlk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmette: Yabancı muadillerinden çok daha üstün ve uygun maliyetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. ' Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor.Üstelik bu neticeyi, yabancı muadillerinden çok daha üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde ettik' ifadelerini kullandı.