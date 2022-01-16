Kocaeli'ye 910 milyonluk konut yatırımı

Gayrimenkul sektöründe 38 projede 3 bine yakın konut üreten Zeray İnşaat, 2022 yılında yeni yatırımına Kocaeli Kartepe’de başladı. Bölgede 910 milyon liralık yatırımla Zeray Esil Kartepe projesinin çalışmalarına başlayan firma, 2025 yılına kadar 8 bin konut üretimiyle ilk 10 firma arasında yer almayı hedefliyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında 126 bin metre kare alan üzerinde yükselen Zeray Esil Kartepe 16 blokta 501 daireden oluşuyor.
DAİRELERİN YÜZDE 30’U SATILDI
- Az katlı, yatay mimari özelliğiyle dikkat çeken projede bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1,2+1,3+1,4+1 daireler yer alıyor. Projede 624 bin 450 liradan başlayan fiyatlar 4 milyon 887 bin liraya kadar çıkıyor. Mimari tasarımını FE Mimarlık’ın üstlendiği projede dairelerin yüzde 30’unun satıldığını açıklayan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, düzenlediği basın toplantısında projenin detaylarını ve yatırım hedeflerini açıkladı.
Zeki Zeray, “Zeray Esil Kartepe, lüks ile doğayı buluşturuyor. Dairelere özel yüzme havuzları bulunuyor. Ayrıca daire sahiplerine sauna ve Türk hamamı ayrıcalığını yaşatıyoruz. Kartepe Kayak Merkezi’ne 15 dakika uzaklıkta bulunan projemiz, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor. Daire teslimatları ise 2023 yılında” dedi.
8 BİN KONUT 8 MİLYAR TL CİRO
- Yatırımda 5 yıllık bir strateji belirlediklerini açıklayan Zeki Zeray, 2025 yılına kadar cironun yıllık ortalama 1,5 milyar lira olacağını, beş yılın sonunda ise toplam 8 milyar lira ciro olacak şekilde konut üretimi hedeflediklerini bildirdi. Zeray, “Beş yılın sonunda 8 bin konut üretmeyi planlıyoruz. Bu yılın ilk yarısında İzmit, Ankara Etimesgut ve Kocaeli bölgesi olmak üzere toplam altı yeni projenin temelini daha atacağız” diye konuştu. Döviz kurundaki etkinin satışlara da yansıdığına işaret eden Zeray, “Satışlarımız üç kat arttı” ifadesini kullandı.