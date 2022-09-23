Ekonomi Komşulara Türk gazı Yunanistan ve Bulgaristana 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristan'a 221 milyon metreküp doğal gaz sattık

Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırmak için son hazırlıklarını yapan Türkiye, aynı zamanda mütevazı bir enerji ihracatçısı ülke konumunda. Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’ndeki kara sahalarında üretim aylık 30 milyon metreküpü geçerken son üç yılda Yunanistan ve Bulgaristan’a ihracat 221 milyon metreküpü buldu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Komşulara Türk gazı: Yunanistan ve Bulgaristana 221 milyon metreküp doğal gaz sattık
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Karadeniz doğal gazında sona yaklaşan Türkiye, karadaki üretimini de artırıyor. GAZBİR Haziran Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu’nda bu konuda dikkat çeken veriler yer aldı. GAZBİR verilerine göre, üretilen doğal gaz miktarı, haziran ayında 30 milyon metreküp oldu. Üretilen gazın yüzde 96’sından fazlası, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’ndeki sahalardan çıkarıldı. Üretim devam ederken, yerli gazın ihracatında ise önemli bir artış yakalandı. 2020-2022 haziran döneminde Bulgaristan ve Yunanistan’a toplam 221 milyon metreküp ihracat yapıldı.

TÜRKİYE’NİN DEPOLARI DOLUYOR

Öte yandan, küresel enerji dar boğazını dikkate alan Türkiye’nin tedbir için depoladığı gaz miktarı da arttı. Haziran ayı itibariyle depolanan toplam doğal gaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Buna göre, 2020 haziranda 1 milyar 651 milyon metreküp olan yeraltı depolama miktarı bu yıl haziran 2 milyar 430 milyon metreküpe yükseldi. Aynı dönemde depolanan LNG de 232 milyon metreküpten 295 metreküpe çıktı.

TÜKETİM AZALDI

Ayrıca, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 378 bin yeni abone sisteme dahil olurken, haziranda bir önceki aya kıyasla abone sayısı 70 bin 533 arttı. Haziran ayında, son 5 yıllık ortalamanın 8 bin 282 üstünde yeni abone sisteme dahil oldu. Böylece, toplam doğal gaz abone sayısı 18,9 milyona ulaştı. Haziran ayında doğal gaz tüketimi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 (820 milyon metreküp) azalarak 3,05 milyar metreküp oldu. Bu oran içerisinde, konutlarda tüketilen gaz geçen yıla kıyasla yüzde 4 artarken, sanayide yüzde 5, santrallerde yüzde 42 azaldı.

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