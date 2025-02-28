Konut almak için fırsat yılı

Hakan Bucak, "Biz, Yedi Mavi projesinde satışımızın yüzde 90’ını oturmak için konut alanlara sattık. Kira çarpanıyla fiyatlar birbiriyle paralel seyrediyor. İş yapabilmek için pazardaki belirsizliği yönetmeniz gerekiyor. Doğru zamanda doğru lokasyonda maliyetini ve satış fiyatını yönetebileceğiniz proje geliştirmeniz gerekiyor. Yılda 300-350 milyar dolarlık işlem yapılan bir sektörüz. Ancak bugün kurumsal inşaat şirketi dışında tapuda gerçek değerinden işlem yapan yok. Biz diyoruz ki, tüm gayrimenkul satışlarında değerleme raporu zorunlu olsun" diye konuştu.