Konut almak için fırsat yılı

Fiyatlar artacak öngörüsünün konut piyasasını hareketlendirdiğini belirten Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, "Geçen yıl temmuzdan itibaren satışlar artışa geçti. Faiz düşünce fiyatlar uçar, ben treni kaçırmamalıyım diyenler konut aldı. Hareketlilik bu yıl da devam eder" dedi.
Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, gayrimenkul sektörünü değerlendirdi. Son dönemde sektörün harekete geçtiğini belirten Bucak, yapılan fiyatlama hatalarına da değindi.
TRENİ KAÇIRMAK İSTEMEYEN EV ALDI
Hakan Bucak, fiyatlar artacak öngörüsünün piyasayı hareketlendirdiğini belirtti. Bucak, “Geçen yıl temmuzdan itibaren satışlar artışa geçti. Faiz düşünce fiyatlar uçar, ben treni kaçırmamalıyım diyenler konut aldı. Hareketlilik bu yıl da devam eder. Emlak Konut kampanyası da bu anlamda piyasaya canlılık getirdi. İnsanlar evinden çıkıp konut bakmaya başladı” açıklamasında bulundu.
İKİNCİ ELDE GERİLEME DEVAM EDER
Konut fiyatlarındaki değişimi de değerlendiren Bucak, şöyle devam etti: “İkinci el piyasasında bir iki ay daha gerileme devam edebilir. Aslında bu da alıcı için fırsat. Konut alacaklar için fırsat dönemindeyiz. Doğru lokasyonda, doğru fiyata bir seçenek bulanlar zaman kaybetmeden almalı.”
HATALI FİYAT ZARAR VERİYOR
Gayrimenkul şirketlerinin sistemsiz şekilde fiyat belirlemesinin hem sektöre hem de tüketiciye zarar verdiğini vurgulayan Bucak, “Maliyet ve fiyatı yönetebileceğiniz proje geliştirmeniz gerekiyor” dedi. Türkiye'de konut fiyatlarının iki dudak arasında olduğunu belirten Bucak, “Bir patron yüzde 30 zam yaptım diyor, diğeri ben de yüzde 40 yapayım diyor” dedi.
Değerleme raporu zorunlu olsun
- Hakan Bucak, "Biz, Yedi Mavi projesinde satışımızın yüzde 90’ını oturmak için konut alanlara sattık. Kira çarpanıyla fiyatlar birbiriyle paralel seyrediyor. İş yapabilmek için pazardaki belirsizliği yönetmeniz gerekiyor. Doğru zamanda doğru lokasyonda maliyetini ve satış fiyatını yönetebileceğiniz proje geliştirmeniz gerekiyor. Yılda 300-350 milyar dolarlık işlem yapılan bir sektörüz. Ancak bugün kurumsal inşaat şirketi dışında tapuda gerçek değerinden işlem yapan yok. Biz diyoruz ki, tüm gayrimenkul satışlarında değerleme raporu zorunlu olsun" diye konuştu.