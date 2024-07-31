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Ekonomi

Konut gazına zam

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı.

21:24 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:33 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Konut gazına yüzde 38 zam yapıldı

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda,
"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır."
ifadesi kullanıldı.


#Doğal gaz
#Zam
#Ağustos
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