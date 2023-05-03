Konut gazını en ucuza kullanan 3. ülkeyiz

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye’de uygulandığı vurgulandı.

SANAYİCİNİN FATURASI 7 AYDA %63 UCUZLADI

Açıklamada ayrıca, “Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sanayicinin en büyük gider kalemlerinden olan enerji faturalarında geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yüzde 63’ü bulan düşüş yaşandı. BOTAŞ, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yüzde 52,43 ila yüzde 63,63 oranlarında indirim yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, aynı dönemde elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatının ise yüzde 51,52 ucuzladığı açıklandı.

İNDİRİMLER REKABET İMKANI SAĞLIYOR

Sanayici ve üreticiler olarak uygulanan indirimden memnun olduklarını söyleyen Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, 7 aylık dönemde sanayiciye yansıtılan indirimin; üretime ve istihdama olumlu yansıdığını ve rekabetçi ortamı pekiştirdiğini vurguladı. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise, “İndirimlerin üreticiye olumlu yansıdığını düşünüyorum” dedi. Enerji fiyatlarında indirim kararlarının sanayi için can suyu olduğunu dile getiren İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, elektrik ve doğal gazda yapılacak indirimlerin devamının sanayi sektörleri için çok değerli olacağına değinirken, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da, “Elektrik ve doğal gazdaki indirimler rekabet şansımızı artırmaya devam edecek” şeklinde konuştu.











