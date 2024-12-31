Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Konut kredisinde yeni dönem: Bankaya gitme dönemi sona eriyor

Konut kredisinde yeni dönem: Bankaya gitme dönemi sona eriyor

11:0031/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek.
Konut kredileri elektronik ortamda kullanılabilecek.

Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.

Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

Tüketicilerin hak arama yolları konusunda daha doğru bilgilendirilmesi sağlandı

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

#Konut Kredisi
#Ticaret Bakanlığı
#Resmi Gazete

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ile başlayan üç aylar mevsimi geldi: Sevdiklerinizle paylaşacağınız resimli, dualı, kısa üç aylar tebrik mesajları 2025