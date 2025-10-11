Konutta maliyet %22 fiyat ise %31 arttı

Son bir yıla ilişkin rakamlar, maliyet artışının konuttaki fiyat artışının altında kaldığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri; inşaat maliyetleriyle konut fiyatları arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Maliyet artışına rağmen fiyatlardaki nominal yükselişin, enflasyon karşısında eriyerek reel düşüşe dönüşmesi de dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlardaki reel gerileme 19 aya çıktı.





MALZEME VE İŞÇİLİK ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre; inşaat maliyetleri ağustosta yıllık yüzde 22,82 artarken, Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aynı dönemde yüzde 31,42 yükseldi. İnşaat maliyet endeksi ağustosta ise aylık yüzde 1,05 arttı. Malzeme fiyatları yıllık yüzde 19,17, işçilik giderleri yüzde 30,16 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,53 yükseldi. Konut fiyatlarının nominal artışı 3 ayın en yüksek oranı olmasına rağmen, enflasyondan arındırıldığında Konut Fiyat Endeksi (KFE) reel olarak yüzde 1,2 geriledi.





EN BÜYÜK FİYAT YÜKSELİŞİ ANKARA’DA

Büyükşehirlerdeki artış oranları da dikkat çekti. İstanbul’da yıllık yüzde 30,2, Ankara’da yüzde 41,12, İzmir’de yüzde 31,86 oranında fiyat yükselişi görüldü. 2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ağustosta aylık yüzde 0,72, yıllık yüzde 23,75 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 0,84, işçilik endeksi yüzde 0,48 yükselirken, yıllık bazda malzeme yüzde 19,94, işçilik yüzde 32,37 arttı. Genel tabloya bakıldığında; konut piyasasında fiyatlar alım gücüyle ölçüldüğünde değer kaybı derinleşiyor.





Reel getiri negatife döndü

Maliyet artışına rağmen konutun artık yatırımcısına reel getiri sağlayamadığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, maliyetlerin artmasına karşın satışların durağanlaştığını, konut kredilerine erişimin zorlaşmasının da fiyat artışlarını sınırladığına vurgu yapıyor.



