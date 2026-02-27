Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kooperatif yatırımlarına destek yönetmeliğinde değişiklik

Kooperatif yatırımlarına destek yönetmeliğinde değişiklik

15:2727/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Üretimi artıracak kooperatiflere yeni düzenleme.
Üretimi artıracak kooperatiflere yeni düzenleme.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan düzenlemeyle, ilgili kurumlardan alınan resmi belge doğrultusunda mücbir sebep nedeniyle ifası imkansız hale gelen projeye ilişkin hibe hariç olmak üzere, program kapsamında hibe alan kooperatiflerin aynı proje konusunda yeniden hibe başvurusunda bulunamamaları için belirlenen süre 5 yıldan 4 yıla indirildi.

Mal alımları ise kooperatiflerin yüklenicilerle yapacağı sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek.

İlgili kooperatif, projenin tamamlanmasından itibaren 4 yıl içinde hibe sözleşmesi kapsamında satın aldığı malların mülkiyetini devredemeyecek ve amacını değiştiremeyecek, değiştirilmesi durumunda hibe kaynaklarından ödenmiş tutarın tamamı geri alınacak.



#kooperatif ve üst kuruluşları
#Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gmail'e Giriş Nasıl Yapılır? Google mail Hesap Açma - Gmail Oturum Aç