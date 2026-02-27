Kooperatif yatırımlarına destek yönetmeliğinde değişiklik

Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.