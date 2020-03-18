Korona caddeyi vurmaz

Çin’de ortaya çıkarak, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının küresel ticareti büyük oranda etkilemesi bekleniyor. Çin başta dış giyim, ham madde, kadın hazır giyimi olmak üzere pek çok alanda 170 milyar dolarlık ihracatla sektörü domine eden bir konumda yer alıyordu. Ülkede yavaşlayan üretim sonrasında markalar da bu noktada alternatif ülkelere odaklandı.

Tekstil sektöründeki tecrübesiyle Türkiye’nin üretici ülkeler arasında öne çıkabileceğini düşündüklerini aktaran MUGO CEO’su Levent Tahmiscioğlu, “Bu süreçte tüketicilerin kalabalık ortamlarda bulunmak istenmemesinden dolayı AVM mağazacılığında satışlarda azalma yaşanabileceğini, bu azalışın cadde mağazacılığına aynı oranda olmayacağını düşünüyoruz” diyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ARTACAK

İnsanların evde daha çok vakit geçirdikçe internetten alışverişin artacağına dikkat çeken Levent Tahmiscioğlu, markaların dijital pazarlamaya daha çok kaynak ayıracağını, bu alanda daha aktif olacaklarını söylüyor. Şirketlerinin 2011 yılında kurularak, 2016’da perakende sektörüne giriş yaptığını anlatan Levent Tahmiscioğlu, MUGO olarak aralarında Herschel, Champion, Stance, Native Union ve Corkcicle’nin de yer aldığı dünyaca ünlü markaları Türk tüketicisiyle buluşturduklarını kaydediyor. Levent Tahmiscioğlu, “Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar yabancı markaları ülkemize getirirken karşılaştığımız en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Yine küreselleşen dünyada yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomi ve ticarete doğrudan etkisi de zaman zaman süreçleri zorlaştırabiliyor” ifadelerini kullanıyor. Tahmiscioğlu, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusu, özellikle e-ticarete gösterilen büyük ve aktif ilginin perakende sektörüne avantaj sağladığına dikkati çekiyor.

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TÜRKİYE E-TİCARETTE REKORA İMZA ATTI

Küresel pazara bakıldığında dünya perakende sektörünün 2019 itibarıyla 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını gözlemlediklerini dile getiren Tahmiscioğlu, “Ülkemiz açısından baktığımızda ise artan genç nüfus oranının hane halkı sayısını da yukarıya çekmesiyle beraber bu alandaki düzenli artışın sektörümüzü de beslediğini söyleyebiliriz” şeklinde konuşuyor. Ayrıca e-ticaret alanında yaşanan olumlu gelişmelerin de sektörü ileri taşıyan bir diğer önemli alan olduğuna işaret eden Tahmiscioğlu, şu bilgileri paylaşıyor: “Türkiye’de e-ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 11,5 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. İnternet üzerinden alışveriş yapan kişi sayısı 39,3 milyona ulaşırken internet üzerinden en çok harcama yapılan sektörler arasında 1,3 milyar dolar ile tekstil sektörü de yer aldı.”

İSTANBUL HAVALİMANI BÜYÜK İVME KAZANDIRDI

MUGO olarak geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’nda açtıkları üç farklı mağazayla birlikte büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Tahmiscioğlu, “2019’u yüzde 100’ün üzerinde büyüme ve 18 milyon TL’lik ciroyla kapattık. Özellikle yabancı turistin büyük ilgisini çeken mağazalarımızda 25 binin üzerinde ürün satılırken; toplam ciromuzun yüzde 40’ı havalimanındaki mağazalarımızdan geldi” açıklamasında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa pazarlarına yönelik faaliyetlerine hız verdiklerini belirten Tahmiscioğlu, “Öncelikli olarak Rotterdam’da önemli bir lojistik altyapısı kurduk. Bununla beraber Avrupa’da birçok önemli fuarda stand açarak Türk tüketicisiyle buluşturduğumuz Corkcicle’ın Avrupa distribütörlüğünü de başlatmış olduk. Amacımız 2023 yılına kadar Avrupa’da içecek ekipmanları kategorisinde en önemli üç markadan biri olmak” ifadelerini kullanıyor.

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YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE 4 MİLYONLUK YATIRIM

Şirket olarak cirolarını 2020’de 30 milyon TL’nin üzerine çıkartmayı hedeflediklerini kaydeden MUGO CEO’su Tahmiscioğlu, şunları aktarıyor: “Aralarında Reynmen, Berkcan Güven’in de yer aldığı ünlü isimlerle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz iş birlikleri ile getireceğimiz yeni markalar perakende alanındaki yeni çalışmalarımızla birlikte toplamda 4 milyon TL yatırım yapacağız.”