Koronavirüs madencilik sektörünü vurdu: Alternatif pazar yok!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor.
Çin'de fabrikalarda üretimin durması ve özellikle büyüme beklentisinin yavaşlaması birçok ülkeyi ve sektörü etkilemeye başladı.
- Bilindiği üzere, Çin'deki salgın nedeniyle turizm, tarım ve tekstil gibi sektörlerde dünyanın büyük firmaları rotayı Türkiye'ye çevirdi ancak madencilik gibi bazı sektörler de durma noktasına geldi.
Peki, madencilik sektörü bu durumdan nasıl etkilenecek? Çin'e yönelik alternatif pazar bulunabilinir mi?
Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatının yarısını madencilik sektörünün yaptığını hatırlattı.
MORTGAGE KRİZİNDE ALTERNATİFLER BULDUK!
Çin'in işlenmemiş madenler ithal ettiğine vurgu yapan Kaya, "Türkiye'den aldıkları blok doğal taşların yüzde 95'ini iç pazarda kullanıyorlar. Bu nedenle alternatif bir pazarımız yok. 2007 yılında ABD'de yaşanan Mortgage krizi ile karşılaştığımızda, inanılmaz bir hamle ile alternatifler aradık ve kısa sürede 180 ülkeye ürün satan bir sektör haline döndük. Yerine koyabileceğimiz alternatif pazarlar vardı. Ama Çin pazarı işlenmiş ürün almıyor ve şu anda Çin'in alternatifi yok" dedi.
ÇİN TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR PAZAR
Sektörün zarar görmemesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Kaya, "Doğal taş sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Fuarı ertelendi. Bu gelişmenin ardından kriz masası kurduk. Türk madencilik sektörü için Çin vazgeçilmez bir pazar konumunda. Sektöre bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının ödemesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi, ceza ve bedelin ertelenmesi talep ediyoruz" dedi.
ÇİN'E YÖNELİK İHRACATIN YÜZDE 52'SİNİ MADEN SEKTÖRÜ YAPIYOR
"Türk madencilik sektörü için Çin vazgeçilmez bir pazar konumunda" diyen Kaya şu ifadelere yer verdi:
- "Madencilik sektörümüz, 2019 yılında Çin’e 695 milyon doları doğal taş olmak üzere, 1 milyar 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracatın yüzde 31’ini tek başına Çin’e yaptık. Türkiye’nin tüm sektörlerinin 2019 yılında Çin’e yaptığı 2 milyar 582 milyon dolarlık ihracatın yüzde 52’sini maden sektörümüz tek başına gerçekleştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti, Madencilik sektörümüzün ihracat yaptığı 198 ülke arasında açık ara birinci sırada. Maden ihracatımızda ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız 372 milyon dolar."