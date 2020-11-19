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Koronavirüs yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar gıda var

Koronavirüs yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı!

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısından belli saatlerde sokağa çıkma yasağının da içerisinde yer aldığı çok sayıda yeni tedbir kararı çıktı. Alınan tedbir kararlarının ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlamalarda halkın paniğe kapılıp, evlerine stok yapmalarına gerek olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs yasakları sonrası çok sayıda kişi gıda stoku yapmak için harekete geçti.
Koronavirüs yasakları sonrası çok sayıda kişi gıda stoku yapmak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamasının ardından evlerinde gıda stoku yapmayı düşünenlerin yanıldığını belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiği Türkiye’de halkın gıda ürünü ve temizlik malzemesi almak için marketlere akın etmemesini isteyen Düzgün, "İsteyen istediği kadar gıda ve temizlik maddesi bulacaktır. Kimse panik yapmasın. Halkımızdan bizim de istediğimiz hükümetimizin aldığı kuralları harfiyen uygulamak. Bizim önerilerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim.

Koronavirüs yasakları sonrası çok sayıda kişi gıda stoku yapmak için harekete geçti.
Mesai çıkış saatlerinde değil, saat 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı.

Önceden ne alacağımızı belirlemek lazım. Hızlı alışverişi yaparak mağazadan eve gitmek lazım. Bunlar çok önemli tedbirler. Tüketicilerimiz stok anlamda problem yaşamayacağımızı bilsinler. Daha önce böyle bir tecrübe yaşadık. Tüketici o zaman panik havasındaydı. O zaman kişisel ürünlerimizde özellikle kolonyada sıkıntı yaşadık, sonra o da çözüldü. Bugün artık tüketicimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan gerekli tedbirleri alarak hizmete hazırız. Türkiye gıda noktasında üretici bir ülkedir. Topraktan üretiyor. Hiçbir problem yaşamayacağız, evlerde stoğa gerek yok. Belki tüketici mağazaya sık gelmemek için temizlik ürünlerinde, dayanıklı gıda ürünlerinde ihtiyacını toptan alabilir. Buna stok denilmez. Ürün bulamama mantığıyla stok yapılıyorsa buna gerek yok" diye konuştu.

Koronavirüs yasakları sonrası çok sayıda kişi gıda stoku yapmak için harekete geçti.

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UYUM SAĞLAMALIYIZ Kİ; DAHA SERT TEDBİRLERLE KARŞILAŞMAYALIM

Sağlık Bilim Kurulu'nun önerileri ile devletin kararlar aldığını sözlerine ekleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, şunları söyledi:

"Bize düşen, kararları uygulama noktasında sahip çıkmak, harfi harfiyen uymaktır. Perakende konusunda bir sorunla karşılaşmayacağımız kanaatindeyim. Hem bizim hem de tüketicilerin uyması gereken önemli birtakım kurallar var. Bu kurallara uyarsak ilerleyen dönemlerde vakalar artmaz. Ona şimdiden engel olmak için bunlar yapılıyor. Biz de buna ayak uydurmalı, uyum sağlamalıyız ki; daha sert tedbirlerle karşılaşmayalım. Bu anlamda ne yapmamız gerekiyor; tüketicilerin mağazalara geldiği zaman hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Bizler mağazalarımızda bu uyumu gösteriyoruz. Tüketicilerimizin paketli olmayan ürünlerde eldiven kullanmalarını arzu ediyoruz. Paketli ürünlerde göz teması kurarak ürünü tercih etmeleri, her zaman hijyen anlamında çok daha iyi olur. Maske olmazsa olmazımız.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün

Alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyum her tüketicinin, bireyin alışveriş yaparken olsun, dışarda gezerken bu kurala uyum sağlaması gerekiyor. Alışverişe gelirken tüketicilerimizin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum. Çocukların evde kalması, mümkünse ortamda kalabalık oluşturmayacağı için daha mantıklı olacaktır. Başka bir önerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölmeleri. Mesai çıkış saatlerinde değil, akşam 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Önceden ne alacağımızı belirlemek, hızlı alışveriş yaparak mağazadan eve gitmek lazım. Bunlar çok önemli tedbirler. Biz kendi sektörümüz için çalışma düzenlemesi diyoruz ama tamamen kapalı olan sektörler var bunları da düşünmek lazım. Tüm vatandaşlardan ricam vatandaşlık görevidir. Ekonomimizin geleceği için, istihdam problemi yaşamamak için tüm kurallara uyarsak geleceğimiz daha aydınlık ve güzel olur diye düşünüyorum."

Korona partisine polis baskını: İki kişi kaçarken yaralandı
FOTOĞRAF 14
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Ataşehir’de saat 02.00 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.
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Polis ekipleri, gece kulübünde koronavirüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 12 kişiye rastladı.
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Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu Kamola R ve personel müdürü olduğu iddia edilen İsmail G. merdivenden düşerek yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivenden düşerek yaralanan 2 kişiye hastaneye kaldırdı.
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Ayrıca polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 12 kişiye toplamda 37 bin 536 lira idari para cezası kesti.
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Öte yandan ekipler kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanı kapatarak, işletmenin sorumlusu olduğu öğrenilen O.U’yu emniyete götürdü.
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İş yeri sahibi Ünal Genç’in gazetecilere 3 gün önce 32 bin TL ceza kestiler şimdi gelip yine kestiler. diyerek kendisini savundu.
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Korona partisine polis baskını: İki kişi kaçarken yaralandı
Koronavirüs salgınına karşı yapılan onca uyarıya rağmen kimi kişiler inatla sosyal mesafe kuralları hiçe sayarak salgında bulaşı arttırıyor. İstanbul Ataşehir'de bir gece kulübünde parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler mekana baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 12 kişiye cezai işlem uygulanırken partiden kaçmaya çalışan 2 kişi merdiven düşerek yaralandı.


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