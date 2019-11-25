KOSGEB'den faiz indirimi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ Finansman Destek Programı'nda faiz ve kar payı oranlarının 175 baz puan düşürdüğünü söyledi. Uzkurt, "Stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz" diye konuştu.

Cevahir Uzkurt

OLUMLU SİNYAL HAREKETE GEÇİRDİ

Uzkurt, KOSGEB'in, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 10 bankayla protokol imzalayarak, Destek Programı'nı devreye aldığını anımsattı. Ekonomideki canlanmaya dikkat çeken Uzkurt, "Stratejik sektörlerdeki işletmelere 500 bin liraya kadar, KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olanlara ise 50 bin liraya kadar kredi desteği veriyoruz. 50 bin liralık kullanımın 10 puanlık, 500 bin liralık kredi kullanımın ise 12 puanlık faiz veya kâr payı kısmını biz karşılıyoruz" dedi.

AVANTAJLI REVİZYON

Uzkurt, işletmelerin 15 bin liraya kadar daha az faiz ve kâr payı ödeyeceklerini belirterek, her iki kredinin de işletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olarak kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı. Uzkurt, KOSGEB desteğiyle kurulan bir KOBİ'nin 50 bin liralık bir krediye hak kazandığında bunun 30 bin lirasının makine teçhizat kredisi, 20 bin lirasının da işletme kredisi olarak kullanabileceğini anlattı.

REKLAM

STRATEJİK SEKTÖRLERE DESTEK

“İşletme kredisinde vade en fazla 18 ay iken, makine teçhizat kredisinde 36 ay olacak” diyen Uzkurt, 12 aylık vadede faiz-kar payının yaklaşık 33 bin 100 lira olacağını ifade etti. 18 aylık vadede ise kendilerinin yaklaşık 49 bin lira faiz-kar payı ödeyeceklerini kaydeden Uzkurt, “İşletme de anapara hariç yaklaşık bin lira faiz veya kâr payı ödeyecek" diye konuştu. Uzkurt, KOBİ'lerin bankalarla yapılan protokol gereği kredi limitlerini 3 yıllık bir periyotta tek seferde veya parça parça kullanabileceklerini ifade ederek, KOBİ'lerin ise her ay ödeme yapabileceklerini söyledi.