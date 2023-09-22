Koza Halı ihracatla büyüyecek

Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika’da da oldukça aktifiz. İç pazarda da büyümek için yeni yatırımlar yapıyoruz” dedi. 2023’te 1 milyar lira ciroua ulaşmak istediklerini belirten Cingisiz, “Gaziantep, dünya halı üretiminin yaklaşık yüzde 55’ini karşılıyor. Türkiye ise, halı üretiminde ve satışında dünya lideri. Arkamızdan ise Hindistan ve Çin geliyor” diye konuştu.

Türkiye genelinde halihazırda 1.100 noktada halılarını satan Koza Halı, sadece kendi ürünlerinin satılacağı mağazalaşmaya da ağırlık veriyor. Firma, bu konseptteki 4’üncü mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağcılar Mahmutbey’de açtı. Yeni mağaza hakkında konuşan İbrahim Cingisiz, “Bu şube ile daha fazla müşteriye ulaşmak ve pazar payımızı artırarak müşterilerimizin geniş, ferah ve modern mimariye sahip mağazalardan rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bayi sayısını 1 yıl içinde artırmak istediklerini ifade eden Cingisiz, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde Koza Halı Gallery konseptinde 4’üncü şubemizi Mahmutbey’de açtık. Diğer mağazalarımız İzmir, Niğde ve Sivas’ta. Beşinciyi çok yakında Bursa’da açmayı planlıyoruz. Bu şubelerde yalnızca Koza Halı ürünleri satılıyor. Hedefimiz 2024 sonuna kadar 100 bayiye ulaşmak.”