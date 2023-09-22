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Ekonomi

Koza Halı ihracatla büyüyecek

Geçtiğimiz yıl 800 milyon lira ciroya ulaşan Koza Halı, yatırımlarına devam ediyor. Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, “Ciromuzun yüzde 75’ini ihracattan elde ediyoruz. En büyük ihracat pazarımız ise Amerika. Toplam ihracatımızın yüzde 50’sini oluşturuyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cingisiz bayi sayısını 1 yıl içinde artırmak istediklerini ifade etti.

Cingisiz bayi sayısını 1 yıl içinde artırmak istediklerini ifade etti.

Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika’da da oldukça aktifiz. İç pazarda da büyümek için yeni yatırımlar yapıyoruz” dedi. 2023’te 1 milyar lira ciroua ulaşmak istediklerini belirten Cingisiz, “Gaziantep, dünya halı üretiminin yaklaşık yüzde 55’ini karşılıyor. Türkiye ise, halı üretiminde ve satışında dünya lideri. Arkamızdan ise Hindistan ve Çin geliyor” diye konuştu.


2024’TE 100 ŞUBEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye genelinde halihazırda 1.100 noktada halılarını satan Koza Halı, sadece kendi ürünlerinin satılacağı mağazalaşmaya da ağırlık veriyor. Firma, bu konseptteki 4’üncü mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağcılar Mahmutbey’de açtı. Yeni mağaza hakkında konuşan İbrahim Cingisiz, “Bu şube ile daha fazla müşteriye ulaşmak ve pazar payımızı artırarak müşterilerimizin geniş, ferah ve modern mimariye sahip mağazalardan rahatlıkla alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bayi sayısını 1 yıl içinde artırmak istediklerini ifade eden Cingisiz, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde Koza Halı Gallery konseptinde 4’üncü şubemizi Mahmutbey’de açtık. Diğer mağazalarımız İzmir, Niğde ve Sivas’ta. Beşinciyi çok yakında Bursa’da açmayı planlıyoruz. Bu şubelerde yalnızca Koza Halı ürünleri satılıyor. Hedefimiz 2024 sonuna kadar 100 bayiye ulaşmak.”


#ihracat
#Halı
#yatırım
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